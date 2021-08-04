PTT 10.000 TL Vermeye Devam ediyor, PTT Şubelerinde Kuyruk Oldu, Sadece Kimliğinizi Vererek Onay Alacaksınız

PTT 10.000 TL İhtiyacı olan kişilere, hemen onay veriyor. PTT kurumu bankalar ile anlaşma yaparak, bu kredileri ödemeye devam ediyor. PTT kuruluşunun yıl döneminde yeni kampanyalar ile oldukça fazla konuşuluyor.

PTT son yaptığı kredi kampanyası ile birlikte, acil para ihtiyacı olan kişilere, 10.000 TL Aktifbank kredisi vereceğini duyurdu. Banka şubeleri gibi PTT şubelerinden de bu kredileri alabileceksiniz. Aktifbank ihtiyaç kredisi kampanyası olan N-Kolay Kredi Kampanyasına katılacak olan kişiler, bu kredilerde kefilsiz olarak işlem yapılacak. Üst limit olarak 40 bin TL'ye kadar onay veren bu banka 10.000 TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişilerden şart aramayacak.

PTT, Aktifbank üzerinden verdiği kredilerde yüksek faiz oranları ile işlem yapıyor. Özellikle kredi notu düşük olan kişiler, onay alarak kredilerini hemen kullanabileceklerdir.

PTT Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT kredi başvurusunu PTT şubelerine giderek sadece kimliğinizle yapıyor. PTT şubesine gittiğinizde, gişe personeli ile birlikte başvuru yapacak, sizlere verilecek olan ihtiyaç kredisi başvuru formunu hemen doldurarak kredi başvurusu yapacaksınız. PTT şubeleri üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, hemen sonucunu öğrenecek ve bu sonuca göre kredilerini kullanacaklar.

N Kolay PTT Kredisi Özellikleri

Aktifbank aracılığı ile yapılacak bu kampanya, nkolay kredi adıyla müşterilere sunuluyor. Banka 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullandırmaktadır. 10.000 TL onay aldığınızda 2.59 faiz oranı ile işlem yapacaksınız. Bankanın ve PTT'nin bu kredilerde faiz oranı yüksek olmasının sebebi, kredi notu düşük olan kişilere onay vermesidir. Başvuru yapacak olan kişiler, PTT şubelerinden başvuru yapabildikleri gibi ayrıca internet bankacılığı, passolig uygulaması, SMS ve internet sitesi üzerinden de başvuru yapacaklardır.

PTT üzerinden verilen 10.000 TL kredi kampanyasına katılacak birisi, ödemeleri de merak ediyor. 36 ay vadeye kadar kredi kullanırsanız, 465 TL aylık ödemesi olan kredi kullanmış olacaksınız. Banka ayrıca 12 ay vade ve 24 ay vadeli seçeneklerle de sizlere kredi desteği sunmaktadır. PTT aktifbank kredi ödemelerini banka şubelerinden, PTT şubelerinden ve PTT atmleri üzerinden yapabileceksiniz. Detayları interne sitesinden öğrenebilirsiniz.