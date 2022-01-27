Akbank İş Bankası Ziraat Bankası 18 yaşında olan vatandaşları 18.000 TL Ödeme yapacak!

Akbank İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın düzenlemiş olduğu bu kampanya ile birlikte vatandaşlara 18 bin TL'ye kadar nakit ödeme verilecek. Üstelik gelir belgesi olmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan vatandaşlar kredi başvurusunda bulunabilecekler. Limit 36 ay vade olarak belirlendi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik başlatılmış olan bu kampanya 18 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecek olan vatandaşlar için ilk taksit ödemelerini 90 gün erteleme kolaylığı da getirildi.

İş Bankası başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası'ndan başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için kolay yöntemler ile işlem yapmak isterlerse banka hesapları üzerinden nakit ihtiyaçlarını giderebilirler. İş Bankası kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların mobil bankacılık üzerinden yapacakları başvuruları kabul edecekler. İş Cep uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir 18 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi onayını almanız durumunda şubelere uğramadan hesabınıza parayı yatırabilirsiniz.

Ziraat bankası başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizin kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar 36 ay vade ile 18 bin TL nakit kredi başvurusunda bulunabilecekler. Ziraat Bankası'nın devlet bankalarından birisi olması sebebiyle diğer bankalara oranla daha düşük faiz oranları ile 18.000 TL nakit kredi imkânı sunmaktadır.

Akbank başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 18 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Akbank'ın Resmî Web Sitesi üzerinden burada bulunan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirler. Banka kredi politikalarına uygun olan ve 18 yaşının üzerinde olan kredi notu 1400'ün üzerinde olan vatandaşlar için düşük faiz oranları ile nakit kredi imkânı sunmaya hazırlanıyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar Akbank'ın SMS servisinde kullanabilirler. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Kredi yazıp boşluk bırakın ve T.C. kimlik numaranızı 4425 numarasına gönderin, mesaj sonrası banka tarafından size gelecek mesajda ne kadarlık kredi onay aldığınızı görebileceksiniz.