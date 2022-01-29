Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayetinde 11 Kişi Gözaltına Alındı

Gündemde yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti hakkında yeni bilgilere ulaşıldı ve aralarında Kadir Yasak ile Ali Yasak’ın da bulunduğu 9 kişinin yakalanması dikkat çeken konu başlıkları arasında gösterildi. Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu saldırıya uğrayarak kan kaybı sebebiyle Hayatını kaybetmişti.

Silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Ali Yasak ile Kadir Yasak’ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin yakalanması ile birlikte gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi. Ekipler şüphelilerin evine operasyon düzenlerken o anlar da kameralara yansıdı. Bunun yanı sıra gündeme bomba gibi düşen korkunç cinayetin sebebinin ise 65 bin lira olduğu öğrenirken Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun bir gayrimenkul satışından kalan 65 bin lira için öldürüldüğü aktarıldı.

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ortağı olduğu balık restoranında düzenlenen saldırı sebebiyle Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti. Cinayet hakkında sır perdesi aralandı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli tespitlerde bulundu.

Yeşilköy'de bulunan restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti sosyal medyanın da gündeminde yer aldı ve konu hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Şüpheli kişileri polis ekiplerinin belirlemesi sonrasında iki kişinin daha yakalandığı ve gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi. Polis ekipleri ise soruşturma kapsamında 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlerken saldırıda kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiği tespit edilen Ali Yasak ile Kadir Yasak’ın da ekipler tarafından yakalandığı açıklandı.

Gözaltına alındığı belirtilen Ali Yasak ile Kadir Yasak ve İbrahim Çadırcı Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilirken alınan geniş güvenlik önlemleri sonrasında şüpheli şahısların hastaneye sokulduğu açıklandı. Gazetecilerin sormuş olduğu sorulara cevap vermeyen 3 şüpheli daha sonra ifadeleri alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü binasında bulunan Organize Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.