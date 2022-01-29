Emekliler İçin Yeni Haber Geldi! Tam Olarak 5 bin 250 TL Nakit Ödeme Gerçekleştirilecek

Emeklileri mutlu eden haber TEB Bankası’ndan geldi. Emekli maaş promosyonundan yararlanmak isteyen emekliler haberi aldıkları an itibarıyla harekete geçmeye başladı. TEB Bankası’ndan tam olarak 5 bin 250 TL’ye varana değin nakit ödeme geleceği belirtildi. Emeklilerle alakalı haberler ve gelişmeler hız kesmeden devam ediyor.

TEB Bankası Emekli Maaş Promosyonu Sağlayacak

TEB Bankası’nın emekli maaş promosyonu emekliler tarafından bol bol araştırılıyor. Bu bankanın promosyonlarından yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını TEB Bankası’na taşımaları gerekiyor. Aynı esnada da 3 sene süresince başka bir bankaya gitmeyeceklerine dair taahhüdü onaylamaları lazımdır. TEB Bankası tarafından verilen bu promosyon, emekli maaşına göre değişim gösterir.

Maaşları 1500 TL’ye değin olan emeklilere 500 TL, 1500 ila 2 bin TL arasında olan emeklilere ise 625 TL ve maaşları 2 bin 500 TL üzerinde olanlara da net şekilde 750 TL ikramiye verileceği söylendi. Banka tarafından eski olan müşterilere de ek bir promosyon olanağı verilir. Bu kapsam içerisinde emekli olan müşterilerin 2 tane otomatik ödeme talimatı vermeleri lazımdır.

Bu şekilde de emekli kişilerin alacakları promosyonlarda artış olacaktır. Eski müşteriler için maaşları 1500 TL’ye kadar olanlara 1350 TL, 1500 ve 2500 TL olanlara 1625 TL ve 2500 TL üzeri olanlara ise 2000 TL ek ödeme yapılmaya başlanacak. Bu şekilde emekli kişiler 5 bin 250 TL’ye değin nakit promosyon olanağı elde etmeye başlayacak.

Konuya dair herhangi bir soru işaretinizin olması durumunda hiç zaman kaybetmeden hemen TEB Bankası müşteri hizmetleri numarasını aramanızı tavsiye ediyoruz. Böylece bu mevzuya dair herhangi bir hususta aklınızda soru işareti kalmamış olacak demektir. TEB Bankası her daim müşterilerine hızlı dönüş yapan bir bankadır. Onlara hemen ulaşabilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilir, cevap bulabilirsiniz.

TEB Bankası’nın emekliler adına attığı bu temel adım, birçok kişiyi maddi anlamda son derece rahata erdirecek gibi görünüyor. Detaylar ilerleyen günlerde daha da belirgin hale gelecektir.