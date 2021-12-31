Altını Olanları İlgilendiren Gelişme! Resmi Gazete'de Yayımlandı Artık Sıfırlandı

Bu çerçevede yastık altında altını olan vatandaşlar bu altınları ekonomiye kazandıracak hem de zarar riski yaşamamış olacak! Resmi Gazete'de yayımlanan Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve ayrıntıları haberimizde sizlerle...

31 Aralık 2021 Cuma gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete'nin ilk sayısında Altın yatırımı bulunan vatandaşları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı! Resmi Gazete'de yayımlanan Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile vatandaşın yastık altındaki altınlarının ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Daha önce TRT Haber ve geçtiğimiz günlerde CNN Türk ekranlarında yayınlara katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yaptığı açıklamalar doğrultusunda döviz kurlarına yönelik Kur Korumalı TL Mevduat enstrümanı sonrası şimdi de Altın hesaplarına yönelik vatandaşı memnun edecek yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan sonra 18 TL seviyelerinden hızla 10-11 TL seviyelerine düşen ancak son günlerde salınım hareketini sürdürerek 13 TL seviyelerini gören Dolar/TL kuru için bu kez de Altın hamlesi geldi! Bu gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan Tebliğ ile altın yatırımcısını ilgilendiren değişiklikler yapıldı!

Altını Olanlar Dikkat! Stopaj Sıfırlandı

Altın cinsinden mevduat hesaplarından veya katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında tevkifat, stopaj sıfırlandı! %0 olarak uygulanacak stopaj ile birlikte Altınını bozdurup ekonomiye kazandıran vatandaşın yatırımı zarar riskine karşı korunmuş olacak.

Vatandaş banka veya kuyumcuda altınını bozdurduğunda alım-satım farkı nedeniyle zarara uğramayacak. Kendisine verilen sertifika ile birlikte altınını güvence altına almış hem de ekonomiye kazandırmış olacak. Ayrıca altın fiyatlarının yükselmesi halinde kâr payı da kazanacak.

Anlık Döviz Kurları

31 Aralık 2021, yılın son gününde Dolar/TL an itibariyle 13.45 TL alış seviyesinden işlem görürken, Euro/TL kuru 15.25 TL olarak işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada döviz kurlarındaki bu yükselişin geçici olduğunu ve kurların yeniden kısa süre içinde düşüşe geçeceğini belirtti.