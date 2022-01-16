Sadece Kimlik Numaranızı Vererek 50.000 TL Ödemeden Faydalanabilirsiniz! Taksit Ödemeleri 90 Gün Erteleme Fırsatı…

Kimlik Numaranızı Vermek Sureti İle 50 Bin TL Alabilirsiniz. Taksit Ödemelerin 90 Gün Erteleme İmkânı. Kredi Almak İsteyenler Anında Kredi İmkânı İşte Gerekli Detaylar…

50 bin TL tutarlı kredi için yeni bir haber geldi. İhtiyaç kredisi için başvuru yapacak kişilere 50 bin TL tutarlı 36 ay vade seçenekleri ile uygulanan kredide ilk taksit 90 gün sonraya ertelenebiliyor. Yapı Kredi Bankası tarafından uygulamaya koyulan krediyi başvuruda bulunanlara hızlı bir şekilde kredi sonucu bildiriliyor. Kredi notunu göre onay verildikten sonra faiz oranları karşı tarafa bildirilir. Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan bu kampanyada sadece kimlik numaranızı vererek krediden onay alınabilir.

Yapı Kredi Bankası’nın Kredi Şartları

Yapı Kredi Bankası aracılığı uygulanan krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşların, kredi notunun en az 1400 ve üzerinde olması gerekir. Kredi notu uygun olan vatandaşlara en düşük faiz oranları ile kredi vermenin yanı sıra, masrafsız bir şekilde de kullandırabilecek. 50 bin TL ye kadar olan kredide ilk taksit ödemesi 3 ay sonra gerçekleşebilecek. 36 aylık vade seçenekleri ile kullandırılacak krediye başvuru yapacak olan vatandaşlar, diğer banka performansları da değerlendirilerek kredi onayı verilecek. Güncel olan borçlarda gecikmeler mevcut ise bu gecikmeler ödendikten sonra kredi başvurusu yapılabilecektir.

Yapı Kredi Bankası’na Kredi Başvurusu

Sadece TC kimlik numarası verilmesi ile Yapı Kredi Bankası vatandaşlara 50 bin TL tutarında kredi kampanyası sunuyor. SMS yöntemi ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına bireysel yazarak boş bırakılır, TC kimlik numaranızı yazarak boş bırakılır. Aylık gelirinizi yazdıktan sonra 4411 numaraya gönderilir. Gönderilmiş olan mesaj sonrasında banka tarafından hızlı bir şekilde geri dönüş yapılır. Kredi sonucunun yanı sıra onaylanan kredi tutarı sizlere iletilir. Bankanın olumlu sonuç bildirmesi üzerine banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte giderek kredi başvurunuzu tamamlayarak onaylanmış krediye hesabınıza aktarabilirsiniz. Bankanın sunmuş olduğu kredi imkânından faydalanmak için sizlerde başvurunuzu yapabilirsiniz.