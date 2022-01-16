Bankamatik Kartı Kullananlara QNB Finansbank 15.000 TL Ödeme Yapacak, Başvuru Yapmak Yeterli…

Bankamatik kartı olanlar QNB Finansbank üzerinden 15.000 TL nakit kullanma imkânı. Bankamatik kartı olanlar için detaylar haberimizde…

Qnb Finansbank tarafından kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara Ocak ayında düşük faiz oranları ile kredi imkânı sunuluyor. Bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenlere 15 bin TL tutarında gelir belgesine ihtiyaç duymadan, masrafsız bir şekilde kredi kullanabilecek.

Ekonomik yönden sıkıntı yaşayan kişiler için kampanya düzenleyen özel bankalar yaptıkları kampanyalarla kendi politikalarına uygun olan vatandaşlara anında kredi kullandırabilecek. QNS Finansbank üzerinden sunulan ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar banka şubesine uğramadan SMS yolu ile ve internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilir.

Bankanın uygulamaya koyduğu en son kampanya duyurusunda kişilere 15 bin TL tutarında kredi onayı verirken bazı şartları da uygulamaya koyacak. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapanlar, başvuruyu yapabilmek için kredi notunun uygun olması halinde gerçekleştirebilecek. Banka kredi notunun 13 ve üzeri olması durumunda onay verilebilecek.

QNS Finansbank tarafından 15.000 TL tutarındaki kredi başvurusu yapacaklar 36 ay vade seçeneklerinden de faydalanabilecek. İlk taksit ödemeleri 3 ay sonraya erteleme imkânı da mevcuttur. Kredi kampanyasına istenilen zamanda katılmak mümkün. Daha önceden banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmış ve düzenli ödemeler gerçekleştirmiş kişiler kredi kullanmak istediklerinde bankanın mobil uygulamasını kullanarak başvuru yapabilir.

QNB Finansbank Kredi Başvurusunun SMS ile Yapılışı

SMS yöntemi ile ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Finansbank’ın 5030 numarasına TC kimlik numarasını göndermek yeterlidir. SMS yöntemi ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmayı düşünen vatandaşlar, bu kampanyadan faydalanmak istiyorsalar başvuru gerçekleştikten sonra, kredi sonucunun beklenmesi gerekir. Olumsu sonuç almaları durumunda banka şubelerine uğrayarak kimlikleri ile birlikte kredilerini kullanabilirler. Bunun yanı sıra başvuru yapmak isteyen vatandaşlar bankanın internet bankacılığını kullanarak da kredi başvurusunu yapabilirler. Onaylanan kredi tutarı kişinin hesabına aktarılır.

Sizlerde nakit ihtiyacı hissediyorsanız, bankaların sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi için başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yapıldıktan sonra onay alındığında krediyi ihtiyaçlarınızda kullanabilirsiniz.