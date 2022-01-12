Sadece Akbank Müşterileri Yararlanıyor, 30.000 TL İçin Son Başvurular Alınmaya Başladı

30 bin TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Akbank son uyarıyı yaptı. Akbank kendi bankası'nda hesabı olan vatandaşlar için 30 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak Kredi vereceğini açıkladı. Banka üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte kişiler başvurularını gerçekleştirerek 36 ay vadeli 30 bin TL'ye gelir belgesiz nakit kredi kullanabiliyor.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Akbank müşterisi olması durumunda kredi kullanmak istiyorlarsa Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan işlem yapması gerekiyor. Bankalar Artık tüm bankacılık işlemlerini mobil uygulamalardan yaptıkları gibi ayrıca kredi ve kredi kartı işlemlerinde artık kendi bankalarındaki mobil uygulamalar aracılığıyla 7gün 24saat yapıyor.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlar banka kredi notu uygun olması durumunda son yapılan ve düşük faiz oranları ile sadece kendi banka müşterilerine verilecek olan 30.000 TL nakit kredi kampanyasına katılabilir.

Başvuru nasıl yapılır?

Akbank kredi başvurusu yapmak istiyorsunuz Akbank SMS kredi servisi ile birlikte oturduğunuz yerden hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebiliyorsunuz. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar akbank'ın sms kredi servisini kullanarak hızlı bir şekilde banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Akbank SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredi yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Gönderilen mesaj sonrasında banka değerlendirmeyi sizin kimlik numaranızı üzerinden yapar ve kredi notunuz ve uygun olması durumunda sms ile onay verir. Sms ile onay alan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan onaylanan tutarı görebilir ve kullanabilir.

Akbank direkt uygulaması üzerinden 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa Akbank mobil uygulaması üzerinden önce kredi notunu sorgulamasını yapabilir daha sonra kredi notuna uygun ne kadar kredi alacağını görebilir.

Bu işlemleri yapamayan kişiler acil ihtiyaç kredisi kullanmak için en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte de kredi başvurusunda bulunabiliyor.