Ziraat Bankası Bu Akşam Duyurdu: İhtiyacı Olan Kişilere Müjde Geldi, Hesabı Olana 23000 TL Ödeme

Ziraat Bankası kendi bankası'nda hesabı olan Daha önce bu bankadan kredi ve kredi kartı ile çalışmış olan vatandaşlar için 23 bin TL'ye kadar gelir belgesiz limit hazırladı. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 23 bin TL'ye kadar almış oldukları bu kredileri 7gün 24saat başvuru yapabilecekleri bir sistem ile hesaplarına yatıracaklar.

Ekonomik sıkıntılar çeken sigortalı olarak çalışan emekli olan devlet memuru olan kişilerin bireysel ihtiyaç kredisi olarak kullanabilecekleri bu krediler de 23.000 TL aldığınız zaman sizlere 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak ve ilk taksit ödemenizi dilerseniz 90 gün ertelemeli olarak yapabileceksiniz. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa 23.000 TL için bazı şartlar uygun olması gerekiyor.

23 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması şartı en baştadır. Yabancı uyruklu olan ve Suriyeli olan kişiler Bu kredileri başvuru yapamazlar. 23 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler ayrıca 1100 ve üzerinde bir kredi notu olması durumunda banka üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yapabilir. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bu bankalara taşıyarak daha yüksekliklerde krediler kullanabilirler.

Ziraat Bankası 23.000 TL başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası 23 bin TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişilere banka resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurmaları durumunda sonuç vererek veriyor. Ziraat Bankası 23 bin TL'ye kadar alacağınız ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutar kadar kredi hemen hesaba yatacak. Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 23.000 TL almak istiyorlarsa ayrıca bu bankadaki hesapları üzerinden internet şifresi oluşturarak Ziraat Bankası mobil uygulamasına cep telefonu üzerinden veya tabletleri üzerinden girerek başvuruda bulunabilir.

Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra sizlere sonuç gelir ve onay alırsanız banka size bu parayı kendi Ziraat Bankası hesabınıza yatıracak ve banka şubesine gitmeden Kredi kullanmış olacaksınız. Ayrıca mobil uygulama üzerinden alacağımız kredilerde bankaya gitmediğimiz için masrafsız olarak ihtiyaç kredisi kullanmış olacağız.