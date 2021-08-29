125 bin TL'ye kadar kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatan kredi kampanyası başladı. 125 bin TL'ye kadar kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için bankalardan kredi kullanabilirsiniz. Banka borçlarından sıkılan müşteriler ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatarak kredilerini kullanabileceklerdir. 125 bin TL'ye kadar verilen bu borç kapatma kredilerinde tüm banka borçlarınızı tek bir bankada ödeme kolaylığı ile birlikte 36 ay vadeye kadar alabilirsiniz.

Ziraat Bankası 125.000 TL borç kapatma kredisi başvurusu

Güncel ödemekte olduğunuz kredi kartı ve kredi borçlarınızı tek bir bankada toplamak istiyorsanız, Ziraat Bankası 125.000 TL borç kapatma kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden 125 bin TL'ye kadar verilen bu borç kapatma kredilerinde şartlara uygun olan müşterilerin hemen aynı gün içerisinde kredi onayı alacaklarını söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız kimliğiniz gelir belgeniz ve borç bilgileriniz ile birlikte en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek şahsen kredi başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Banka kredi başvurusu yapacak olan kişilerin çalışıyor olması durumunda en az 6 aylık sigortalının aynı iş yerinde yatmış olmasını isteyecektir. Emekli olan kişilerin de emekli maaşlarını bu bankadan almaları durumunda kredileri onay alacaktır. Kredi sonucu onaylanan kişilerde bankalardan kredilerini kullanabilir ve borç kapatmasını yapabilirler. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanınız bulunmaktadır.

Odeabank 125.000 TL borç kapatma kredisi

125 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınız varsa Odeabank şubelerine giderek bu krediye başvuru yapabilirsiniz. 36 ay vadeli alacağınız kredilerde banka 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sunuyor. Odeabank üzerinden 125 bin TL'ye kadar verilen bu krediler de ilk taksit ödemeniz de erteleme yapmak istiyorsanız banka müşteri temsilcisine erteleme yapacağınızı söylemeniz gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler Odeabank üzerinden 125 bin TL'ye kadar bu kredileri aldıklarında sadece ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatabilmektedirler. Başvurular sadece banka şubelerinden kimlik gelir belgesi ve borç bilgileriniz ile birlikte yapılmaktadır.

Şekerbank borç kapatma kredisi başvurusu

Şekerbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu yaparak tüm bankadaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı ertelemeli olarak alabiliyorsunuz. Kredi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar bu kredileri istedikleri zaman kullanabilir. Şekerbank özellikle düşük kredi notu olan emekli müşterilere ihtiyaç kredilerinde ve borç kapatma kredilerinde ilk taksit ertelemesinde 3 ay erteleme yapmaktadır. Düşük kredi notu olan emeklilerin bu bankadan kredi kullanabilmeleri için emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda hemen onay olacaklarını söyleyebiliriz.

Kredi sonucu uygun olan kişiler bu kredileri kullanarak kredilerine kapatarak tek bir bankada ödeme kolaylığı sağlayabilir. Borç kapatma kredisi sadece ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları için geçerlidir. Konut kredisi taşıt kredisi, ipotekli kredi gibi yüksek limitli kredilerde bankalar borç kapatma kredisi vermemektedir. Bu kredilerde yapılandırma yapabilirsiniz.