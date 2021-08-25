Saç Düzleştiricisini Doğru Kullanmanın Yolları

Günlük güzellik rutininde oldukça önemli bir yer tutan saç düzleştiricileri, doğru bir şekilde kullanıldığı zaman saçlara minimum hasarı verecek ve ışıltılı bir görünüm sağlayacaktır. Doğal dalgalar yapmak istediğimizde de imdadımıza koşan saç düzleştiricileri, saçları düzleştirmek için kullanılan yöntemlerin başında yer almaktadır. Bu aletin yanlış kullanıldığı zaman saçlara zarar verdiği bilinmektedir. Yanık saçlar ile baş başa kalınmak istenmiyorsa saç düzleştiricisini kullanmanın doğru yollarının öğrenilmesi gerekmektedir.

Özellikle yeni bir saç düzleştiricisi alındığı zaman titiz bir şekilde araştırma yapılması gerekir. Kutu üzerinde yazan özelliklerin okunması ve alet içindeki plakaların hangi malzemeden yapıldığının öğrenilmesi gerekmektedir. Seramik kaplı olan bir düzleştirici yerine ısıyı eşit dağıtması adına tamamen seramik olan bir düzleştiricinin tercih edilmesi saçlara daha az zarar verecektir ya da alternatif olarak turmaline düzleştirici de alınabilir.

Isı seviyesi de önemli bir nokta olmaktadır ve yapılmak istenen model ile saç tipine göre değişiklik gösterir. Örneğin işlem görmüş bir saçta yüksek ısı kullanımından kaçınılması gerekir ve orta dereceli olan bir ısı kullanımı tercih edilmelidir. İşlem görmüş bir saç üzerinde yüksek ısı seçeneği kullanılırsa saçlar kaçınılmaz olarak yıpranacak ve ışıltılı görünüm kaybolacaktır.

Bir diğer önemli nokta ise nemli saça düzleştirici uygulamak olacaktır. Saç düzleştirmek isteniyorsa ilk olarak saçların kurutulması kesinlikle tavsiye edilir ve ıslak saç üzerine düzleştirici uygulamaktan kaçınılması gerekir. Bunun yanı sıra çok sık aralıklar ile saç düzleştiricisi kullanılıyor ise ısıya karşı koruyucu saç ürünlerinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Isıya karşı koruyucu saç ürünlerinin kullanılması ile birlikte saç yıpranması engellenmiş olur. Boyalı saç üzerine düzleştirici kullanılmak isteniyor ise farklı saçlar ve farklı bakım ürünleri tavsiye edilir. Saç üzerine yüksek derecede ısı kullanıldığı durumda boya kısa sürede etkisini kaybedecektir.