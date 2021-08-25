Şekerbank Emekli Kredisi ve Borç Kapatma Kredisi Vereceğini Duyurdu

Şekerbank emeklilere duyurdu maaşını şekerbank'tan alan müşterilerine özel kampanyalarla emekli ihtiyaç sahiplerinin daima yanında olmak adına düşük faizli ve uzun vadeli 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Kredi tahsis ücreti almayan şekerbak günlük 14 TL feri ödeme ile birçok müşteri ve şekerbank müşterisi olmak isteyenler adına büyük ölçüde insanların yanında olmak adına küçük bir adım attığını belirtmiştir.

Emekli ve diğer müşterilerinin her ihtiyacınız karşılamak adına kampanya ve avantajların yeni yapılandırmalarla ilerleyen zamanlarda da yeni duyurular yapacağını açıklayan şekerbank son zamanlarda oldukça rağbet görmektedir. Çekilen kredi tutarı ve yapılacak hayat sigortası primleri kredi çeken müşterinin yaş ve cinsiyeti baz alınarak değişiklikler gösterdiği belirtilmiştir. Hayallerindeki emekliliği yaşamak adına şekerbank müşterilerinin ihtiyaçlarına göre birçok olanak sağlamasıyla birçok banka tarafından rekabette önde gelen isimlerden olmuştur.

Ayrıcalıkları arasında emekliler adına borç kapatma kredisi seçenek ve farklılıkları da göze çarpmıştı bu ayrıcalıkları kısaca bahsedecek olursak 3 ay ödemesiz dönem imkanı, 1,99’dan başlayan faiz oranı ve kredi kartı borçları ödeme düzenliliğine göre değişkenlik gösteren faiz oranlarıdır. Kredi kartı ödemelerini düzenli olarak yapmış müşterilerin imkanlarını birazdan genişlemiş ve bunlardan en çok göze çarpanı 6 ay vade sağlaması olmuştur. Talep edilen kredi ve vade seçeneği sonrasında banka tarafından en kısa sürede tüm masraf ve komisyon müşterilere en detaylı şekilde işletilmektedir.

Şekerbank Emekli Kredisi ve Emekli Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

Şekerbank Emekli Kredisi başvurusu için kişinin kimlik fotokopisini ihtiyacı vardır. Bununla birlikte son aya ait olan telefon faturası hariç elektrik, su ve doğalgaz faturasına her hangi birinin yanınızda olması gerekir. Bu faturaların başvuru sahibinin üzerine ait olması gerekir. Başvuru sahibine ait olan gelir belgesi gerekir. Gelir belgesi üzerinde kişinin tüm gelirleri bulunmalıdır. Yani kişi maaş dışında kira gibi bir ödenek alıyor ise bununda kira kontratının bulunması gerekir. Kişi eğer şekerbank aracılığı ile emekli maaşını alıyor ise emekli maaş cüzdanını getirmesi gerekir. Ancak başka bir bankadan ödeme alıyor ise emekli maaşını taşıyıp şeker bank üzerinden emekli maaşını alması gerekir.

Kişi emekli ama çalışıyor ise çalıştığı yerin imza belgelerine ihtiyacı vardır. Kişinin varsa ek gelir yada mal varlığına ait tapu yada araba ruhsatı gibi belgeleri belirtmesi gerekir. Bu belgelere ek olarak banka eğer gerekli görür ise başka belgelerde isteyebilir.