Deniz Akkaya: Kokuyorsam Kusuruma Bakmayın

Eski manken Deniz Akkaya, cezaevinden çıkması ardından sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerinde topladı. Sosyal medya fenomeni olan Selin Ciğerci'nin hakkında aldırdığı 3 aylık tedbir kararına uymayan eski manken, 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılmış ve daha sonra teslim olmuştu. Cezasını çekmesi ardından tahliye olan ünlü isim, cezaevi çıkışında Selin Ciğerci ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Eski manken Deniz Akkaya'nın Bakırköy Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 3 gün boyunca hapis yattığı ve daha sonra tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı. Akkaya'nın 3 gün boyunca tek kişilik hücrede yattığı öğrenilirken çıkışta da yapmış olduğu açıklamalar ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Üç gündür duş almadığını ifade eden eski manken, “kokuyorsam kusuruma bakmayın” şeklinde ifadeler de kullandı. Cezaevinden çıkması ardından ilk işinin kızını görmek ve duş almak olacağını açıklayan ünlü isim, dikkatleri üzerine topladı.

Saat 12.00’de cezaevinden çıkan eski manken Deniz Akkaya, dram hikayesi çıkarılacak bir durum olmadığını ifade etti ve topu topu üç gün kaldığını söyledi. Cezaevinde kaldığı 3 gün boyunca hayatında yaşayamayacağı bir gözden fırsatı ve deneyim elde ettiğini ifade eden ünlü isim, 3 günde bol bol kitap okuduğunu ve Doğan Cüceloğlu'nu tercih ettiğini söyledi.

Selin Ciğerci hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Deniz Akkaya, süslü sözler sarf eden bir insan olmadığını ve artık onun içerisinde olduğu tüm kirli oyunları ortaya çıkaracağını ifade etti. Kirli tezgahın Tarlabaşı’ndan Londra'ya kadar uzandığını anlatan ünlü isim, tüm gerçekleri ortaya çıkaracağını söylemeyi de ihmal etmedi. İlk işi olarak dava açacağını ve her şeyi teker teker ispat edeceğini ifade eden eski manken, artık kendisine Okan diye hitap edeceğini de dile getirdi.