Sabah Saatlerinde Onay Geçti, Akbank ve Vakıfbank 30.000 TL Ödeme Veriyor! En Düşük Faizli İşlem Yapılıyor...

Bu sabah itibarıyla nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Akbank ve Vakıfbank üzerinden destek kredi ödemeleri yapılacağı ve bu kredileri 30.000 TL'ye kadar düşük faizi alacağı açıklandı. Özel bankalardan olan Akbank ile birlikte kamu Bankası olan Vakıfbank yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte söz ettirmeye devam ediyor. Akbank ve Vakıfbank üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden 36 ay vadeye kadar krediye imkanından faydalanabilirsiniz. Akbank Vakıfbank üzerinden kredi almak isteyen kişilere ücretsiz olarak verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan kişiler düşük faizli kredi kullanabilirler.

Akbank üzerinden başvurular nasıl yapılır?

Akbank üzerinden başlatılan Kredi kampanyasına başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli Kredi olabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için Akbank aynı gün içinde destek ödemelerini sms ile mesaj atarak yaptırmaktadır. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44-25 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka değerlendirmeye kısa bir süre içerisinde yaparak sizlere ne kadar onay verdiği hakkında bilgileri söyleyecektir.

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden kredi almak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi kampanyası 30.000 TL'ye kadar yapılmaktadır. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerin başvuruları banka şubeleri üzerinden aynı gün içinde yapılıyor. 30.000 TL kredi onayı almanız durumunda ayrıca internet bankacılığı uygulamasını kullanarak da bu bankadan düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.