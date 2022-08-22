AÖL Açık Öğretim Lisesi Sınavı Ne Zaman ve Hangi Tarihte Yapılacak?

Gözler, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının 20- 29 Temmuz tarihleri arasında yapılması ardından AÖL ek sınav tarihlerine çevrildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Geçtiğimiz sene AÖL ek sınavı 16- 20 Ağustos tarihleri arasında yapılmış ve konu hakkında pek çok paylaşım gerçekleşmişti. Peki AÖL ek sınav tarihleri ne zaman, belli oldu mu, sınavlar nasıl ve ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile 2022 AÖL ek sınav tarihleri hakkında paylaşılan bilgileri sizler için haberimizin devamını da yazdık.

Arama motorlarında “AÖL ek sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, AÖL ek sınavları olacak mı?” şeklinde sorular araştırıldı ve yanıtlar merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi araştırmaları AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte hız kazandı ve binlerce öğrenci detayları öğrenmek istedi.

Geçtiğimiz günlerde Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3. dönem online çevrimiçi sınav sonuçlarını açıklandığı ifade edilmiş ve konu gündemde yer almıştı. Geçtiğimiz sene Milli Eğitim Bakanlığı ek sınavı 16- 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Fakat bu sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL ek sınav olacağına yönelik resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Sizler için açık öğretim lisesi AÖL ek sınav tarihi hakkında bilgileri resmi açıklama yapıldığı zaman bildireceğiz.

AÖL ek sınavları olacak mı 2022?

Her sene üç dönemde 2+1 şeklinde yapılan dönem sınavları arasında ek sınavlar bulunmamaktadır. Bakan oluru ile gerçekleşen istisnai sınavlar olan ek sınavların 2022 tarihinde de yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu ve konu hakkında açıklamalar araştırıldı. Bu sebeple her öğretim yılı başında ek sınavların duyurusunun gerçekleşmediği belirtilirken bakan oluru ile ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağının belirlendiği yönünde bilgilere ulaşıldı.