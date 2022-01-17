2022 Yılı İçin Yardım ve Destek Ödemeleri Belirlendi! En Düşük 12 Bin TL Ödeme Yapılacak!

Yeni yıla girilmesi ile beraber sosyal ve destek yardım ödemelerine de büyük oranda zam yapıldı. Vatandaşlar, 2022 yılı içinde tüm sosyal yardımlaşma haklarını kullanmaları durumunda en düşük 12 bin TL düzeyinde devlet yardımını alacak.

Yardım kalemlerinin hepsi değişti. Bu ödemeler arasında engelli aylığı, 65 yaş maaşı, evde bakım aylığı gibi kalemler baştan düzenleme geçirdi. Peki bu değişikliklere göre kimler sosyal yardımlardan faydalanabilir?

Devlet, dar gelirli olan ve yardıma muhtaç duyan vatandaşlara her ay olmak üzere sosyal yardım ödemeleri yapıyor. Sosyal yardım miktarı ise hem asgari ücret tutarına hem de enflasyon oranlarına göre yılda iki defa olarak artmaktadır. 2022 yılına girilmesi ile beraber yardıma muhtaç duyan vatandaşlara ödenen maaşların tamamı ise sil baştan düzenlendi. Bu ödemeler arasında evde bakım aylığı, engelli maaşı, 65 yaş maaşı ve de Aile ile diğer sosyal yardım ücretlerine gelişmelere bağlı olarak enflasyon oranında zam verildi. 2022 yılı Ocak ayında sosyal yardım ödemelerinde zamlı olarak ödemeler yatırılacaktır. Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar ise yeni maaşları merak etmektedir.

Yaşlılık maaşlarına %30 zam yapıldı

Herhangi bir sosyal güvencesi içinde olmayan ve yardıma ihtiyaç duyan 65 yaş üstündeki vatandaşlara, her ay olmak üzere 65 yaş aylığı yani halk arasında bilinen adı ile yaşlılık aylığı ödenmektedir. 65 yaş aylığı geçtiğimiz sene 828,21 TL olarak ödenmekteydi. Ocak ayı içinde yapılan %30,95 zam oranı ile yaşlılık maaşı 2022 senesi için 1084 TL’ye çıktı. 65 yaş maaş başvurusu yapmak için ise gelir kriterleri dikkate alınmaktadır. 2022 yılında asgari ücrete getirilen zamla beraber hane içinde yaşayan kişi başına düşen gelir 1417 TL’den az olması durumunda başvurular yapılabilecektir.

Evde bakım maaşları da zamlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın evde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı ve engellilere yönelik ödenen evde bakım aylığına da 2022 yılı için zam yapıldı. Evde bakım desteği de %30.95 oranında artarken aylık 2354 TL’ye yükseldi. Evde bakım aylığı 2021 yılında 1797 TL olarak ödenmekteydi. Evde bakım aylığı almak için hanedeki kişi sayısına düşen gelir dikkate alınmaktadır. Bu destekten faydalanmak isteyen kişiler, hanedeki kişi başına düşen gelir düzeyinin 2835 TL’den az olması gereklidir.

Engelli maaşları zammı

2022 senesinde engeli olan vatandaşlara ödenecek maaş, 865,75 TL’ye yükseldi. Bir de engel oranı %70 ve üzeri olan engelli vatandaşlara ise 1298 TL’ye yükseldi.