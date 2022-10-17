Sabah açıklandı! Emekliye 9000 TL ile 32000 TL arasında, Maaşlarına göre ödemeler olacak dendi!

Emekli maaş alan vatandaşlar, 9000 TL ile 32000 TL arasında maaşlarına göre ödeme almaya başladı. Emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda bu bankalar üzerinden nakit kredi kullanmak için şubelere gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri kampanyalar hazırlanıyor. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından da emekli maaş almanız durumunda başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi işlemleri yapılarak hızlı bir şekilde kredi sonucu verilecek ve onaylanan krediler gelir belgesi olarak sizlere sunacaktır.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kredi kampanyasında, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan tüm vatandaşlar için 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde 32000 TL kredi vereceğini ve daha önce kredi kullanmış olsalar bile bu kredi limitlerinden faydalanabileceğini açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız size en yakın banka şubesine gidebilir veya banka hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanarak 7 24 kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli kredi kampanyalarına katılarak, daha yüksek limitlerde krediler alabilmektedir.

GARANTİ BANKASI VE YAPI KREDİ BANKASI

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda bu bankaların internet bankacılığını kullanarak 7 24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için internet bankacılığı şifresi alarak, bankaların mobil uygulamalarına giriş yapabilir ve buralardan kredi başvurularında bulunabilirsiniz. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi hizmetinden faydalanabilecek ve onaylanan kredileri de hesaplanırsa yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz.