Sabah 09:00'da Açıklandı: Resmi Gazetede Yayımlandı: Emekliye 7000 TL Ödeme Daha Verilecek

Emekli olan vatandaşlar için başlatılacak olan yeni kampanyada 7000 TL'ye kadar kamu bankaları üzerinden ödeme alabileceğinizin haberi geldi. Emekli maaş hesapları üzerinden 7000 TL'ye kadar resmi gazetede yayınlanan bu haber ile birlikte artık başvurularını gerçekleştirerek, kamu bankaları üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, 7000 tl, artı para kullanabilecek.

Emekli maaşı hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler için yapılan bu kampanyalarda 3 ay ertelemeli olarak sizlere işlem yapılırken, ilk taksit ödemenizde de 90 gün erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi değil sadece kredili mevduat hesabı başvurusu yapmanız durumunda sizlere 7000 TL artı para imkanı sağlanmaktadır.

Başvuru

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda, işlemlerini bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden veya müşteri hizmetleri numaraları üzerinden yapabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı şifresi almanız ile birlikte sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kampanyasına katılabilirsiniz.

Kendi emekli maaş hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte banka hesabınıza giriş yaparak emekli maaşını hesabınız üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak, artı para kullanabilirsiniz. 7000 TL artı para, kullanmanız durumunda sizlere 12 ay vadeye kadar geri ödemesi için bu işlemlerde yapılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, devlet destekli olarak vermiş olduğu bu, Nakit kampanyasında, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşların maaşlarına göre, bu ödemeleri yapmaktadır. Daha önce kredili mevduat hesabı kullanan ve nakit için hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere de Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, devlet destekli olarak işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlayacağını da açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, kredi başvurusunu hızlı birşekilde yapabiliyor.