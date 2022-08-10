Saat 22'den sonra nakit hesaplarını kontrol eden emekliye 7000 TL ödeme yapıldı! Ziraat Vakıf Halkbank Duyuru Yaptı

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde emekli maaş alan vatandaşlar için 7000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusu yapma imkanı sunulmaktadır. Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi ve promosyon haricinde, bankalardaki hesaplarınız üzerinden artı para alma imkanı sizlere sunulmaktadır. Emekli maaş alan vatandaşlar, 7000 TL'ye kadar ödemelerini almak istiyorlarsa başvurularını bu bankalar üzerinden gerçekleştirerek, aynı gün içinde işlemlerini yapabilmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubelerine gitmeden de 7000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurunuzu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, emekli vatandaşların en çok tercih etmiş olduğu bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan emekliler için yapmış olduğu kampanya ile birlikte kredili mevduat hesabı vereceğini açıkladı. 7000 TL artı para başvurusunda bulunmak istiyorsanız, başvurulur ne gitmeden hemen internet bankacılığı uygulaması üzerinden emekli maaşı almanız durumunda yapabilirsiniz.

VAKIFBANK VE HALKBANK

Emekli maaşını Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşları da 7000 TL'ye kadar ödemeler yapılmaktadır. Onaylanan bu nakit kampanyası ile birlikte sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek kredili mevduat hesabı başvurunuzu bu bankalar üzerinden emekli maaş almanız durumunda da yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte sizlere 7000 TL'ye kadar nakit ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız başvuru sonrasında sizlere hızlı birşekilde sonuç verilerini onaylanan tutar aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden 7000 TL, onay almanız durumunda, hesabınıza artı para olarak yüklenmektedir.