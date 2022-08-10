Emekli Sonunda Muradına Eriyor! Bankalar Açıkladı ve Nakit İhtiyacı Olan Emeklinin Tüm Sorunları Çözülecek!

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyalarda, kamu bankaları ve özel bankalara destek olacağını açıkladı. Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan yemekler için yapılan bu kampanyalar ile birlikte 36 ay vadeli 30000 tl kadar hızlı birşekilde düşük faizli Emekli Kredisi alınabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank gibi kamu bankaları haricinde Garanti Bankası ve İş Bankası gibi özel bankalar tarafından da başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden başvurulur, vatandaşlara aynı gün içinde destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara aynı gün içinde kredi imkanı sunacak olan Ziraat Bankası, yaptığı bu kampanya ile birlikte kredi imkanından faydalanacak olan yemeklere, internet üzerinden onay vereceğini açıkladı.

Vakıfbank

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere banka 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi vereceğini duyurdu. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirerek, aynı gün içinde hesaplarınıza ödeme yatıra bileceksiniz. Banka mobil uygulamasını kullanan vatandaşlara aynı gün içinde 7 24 kredi imkanı sağlayacağını da açıkladı.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler emekli maaşını bu banka üzerinden alması şartı ile birlikte hem ihtiyaç kredisi, hem de borç transferi kredisi kullanabilmektedir. Garanti banka işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde hızlı birşekilde sonuç verilerek, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi verilmektedir.