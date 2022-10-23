Saat 20.00'de yayımlandı! Hesaplarını kontrol edenler şok oldu! 43000 TL ödeme yatmış

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank , kamu bankası olmasından dolayı vatandaşları hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlarken, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşları, belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda kredi imkanları sunuyor. 43000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların da banka hesapları olmaları durumunda bankaların kapalı olduğu saatlerde bile internet bankacılığını kullanarak, 43000 TL gibi yüksek limitli kredilerde onay alacağını söyleyebiliriz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi bankaların başlatmış olduğu bu kredi kampanyası haricinde PTT üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek, sizlerde hesaplarınız aracılığı ile birlikte ve kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulama sonrasında 43000 TL tüketici kredisi kullanabilirsiniz.

BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak aynı gün içinde banka şubeleri üzerinden işlem yapabiliyor. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan veya banka, mesai saatleri dışarısında kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise banka hesapları üzerinden aldıkları internet şifresini kullanarak internet bankacılığı veya mobil uygulamalar üzerinden 7 24 kredi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığı üzerinden ve bankaların internet siteleri üzerinden giriş yaparak, kredi başvurularını gerçekleştirmeleri halinde nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini hemen aynı gün içinde yapabileceğini de söylemek isteriz.

Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank, haricinde, PTT üzerinde hesabı olan veya PTT üzerinden de aktif banka aracılığı ile birlikte kredi kullanmak isteyen vatandaşlar da PTT şubeleri üzerinden işlem yapabilir veya cep telefonları üzerinden SMS atarak, şuan bile ne kadar onay aldıklarını, görebilir. Ptt, SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderebilirsiniz.