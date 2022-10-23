Emekli ve Çalışanlar Müjde! TC kimlik numaranıza göre 50.000 TL ödeme alın!

Denizbank , yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte TC kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm emekli ve çalışan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi almak için başvurularını gerçekleştirebilmeleri için öncelikli olarak 36 ay vadeli olarak kredi işlemlerinden faydalanması gerekiyor.

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara belirtilen kredi politikalarına uygun olup aynı gün içinde kredi işlemlerini yapabilmeleri için en yakın banka şubelerine giderek de işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen kredi politikalarına uygun olarak aynı gün içinde işlemleri gerçekleştirilmeli ve kredi işlemleri hızlı bir şekilde onay almalıdır.

Tc Kimlik numaranız üzerinden...

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşların banka kredi puanı uygun olması durumunda cep telefonları üzerinden, atacakları sms ile birliktede hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri kampanya hazırlandı. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvuru durumu sorgulaması sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşları, belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde kredi imkanları sağlanarak, 5 dakika içerisinde kredi işlemleri yapılır ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda özellikle SMS ile işlem yapacaksanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda da TC kimlik numaranız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek onaylanan krediyi de ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz.