Saat 19'da beklenen haber duyuruldu! 3 ay ertelemeli kredi kampanyası meclisten geçti! Kimler alacak belli oldu
Saat 19'da beklenen haber duyuruldu! 3 ay ertelemeli kredi kampanyası meclisten geçti! Kimler alacak belli oldu
Meclis onayından geçen ve sadece kamu bankaları tarafından ödenecek olan ihtiyaç kredisi kampanyalarında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Sadece kamu bankaları üzerinden gerçekleştirilecek olan 3 ay ertelemeli yeni kredi kampanyasında devlet destek olarak işlem yapılacağı için en düşük faiz oranlarından yararlanarak sizlere kredi imkanı sunulmaktadır.
Kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartları uygun olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek kredi kampanyalarında 3 ay ertelemeli kredi kullanacak olan vatandaşlara 90 gün içerisinde başvuru yaparak, kredi onayı alması durumunda da hesaplarına internet üzerinden ödemeler yatırılmaktadır.
Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank
Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sadece sigortalı olarak çalışan vatandaşları değil, devlet memuru ve emekli olan vatandaşlara da ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar üzerinden destek vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar için yapacağı ihtiyaç kredisinde, diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara da 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli krediler içerisinde borç transferi yapma imkanı sunmaktadır.
Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar için başlattığı kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi vermektedir. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyen kişilere 90 gün ertelemeli krediler hızlı bir şekilde verilmektedir. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verileri ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da yine aynı gün içinde kullandırılmaktadır. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar aracılığı ile birlikte kredi kullanmak istiyorsanız sizlerde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden devlet destekli olarak verilecek bu kredi kampanyalarında istediğiniz zaman katılabilir ve en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilirsiniz.