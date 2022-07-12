Saat 19.00'dan Sonra emeklinin hesabına 9.000 TL ödeme yatıyor!

Emekli olan vatandaşlar, eğer saat 19-dan, sonra emekli hesaplarına 9000 TL ödeme almak istiyorlarsa, bankaların başlatmış olduğu kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunması gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın yapmış olduğu bu kampanya şimdilerde ise özel bankalar tarafından da sunulmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız kredili mevduat hesabı başvurusu ile birlikte sizlerde şartlara uygun olmanız durumunda, istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek, emekli, hesabınıza artı para olarak 9000 TL'ye kadar ödeme alabiliyorsunuz. Emekli maaş hesabınız üzerinden hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek sizlere üç banka üzerinden kredi imkanı sunulmaktadır.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan emekli banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapmak için internet bankacılığı uygulamasını kullanabilir. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduğunuz gibi banka şubelerine gitmeden, kredili mevduat hesabı başvurusunu da kendi emekli maaşı, hesabınız üzerinden yapabilirsiniz. 9000 TL'ye kadar ödemeler, sizin almış olduğunuz maaş miktarına göre belirlenmektedir. 9000 TL ye kadar almış olduğunuz emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu yaptıktan sonra artı para olarak sizin hesabınıza yatırılmaktadır.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden alması durumunda 9000 TL kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 9000 TL'ye kadar yapmış olduğunuz bu kredili mevduat hesabı başvurusu haricinde kredi kartı ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi başvurusu da yapabileceğinizi söylemek istiyoruz. Verilecek olan kredili mevduat hesabı kullanım yaptıktan sonra sizlere ödenmesi istenmektedir. Kredili mevduat hesabını eğer nakit avans olarak çekmek istiyorsanız, 12 ay vadeye kadar sizlere bu paraya geri ödemeniz için vade oranı sunmaktadır. Ziraat Bankası ATM'sinden veya internet bankacılığı kullanarak artı para üzerinden istediğiniz hesaba para gönderebilir veya ödemelerinizi bu şekilde yapabilirsiniz.