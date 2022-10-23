Saat 18'de açıklanan emekli ödemesi detayları paylaşıldı! Cumhurbaşkanı daha önce söyledi!

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde, diledikleri zaman kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurusu yapacak olan kişilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onayı verilen kamu bankaları üzerinden verilecek olan krediler, internet üzerinden de hesaplara yatırılacağı duyuruldu.

Devlet destekli olarak alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak istiyorsanız, nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte yapmış olduğunuz başvurularda sizlere verilecek olan kredilerde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak, ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgilerde sizlere mesaj olarak gönderilmektedir.

50000 TL kredi kullanmak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de yapılan duyuruda, özellikle internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurup emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara düşük faizle onay vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredileri, imkanları sağlanacak ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da hemen kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, nakit ihtiyacınızın olması durumunda, şubelere gitmeden işlemlerinizi hemen ihtiyaç kredisi olarak mobil uygulamalar üzerinden de yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, hesabı olan vatandaşların mobil uygulamaları üzerinden yapacakları tüm bankacılık ve kredi işlemlerinde diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte işlemler yapılarak anında sonuç alırsınız.