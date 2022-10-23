İş Bankası ve 3 bankanın yaptığı kampanya dudak uçuklattı! 30.000 TL gelir belgesi istenmeden hesaba ödeme olacak

Bankaların yapmış oldukları yeni kampanyalarda özellikle gelir belgesi istenmeden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara belirli şartlar dahilinde krediler, aynı gün içinde verilmektedir. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara yapılan kampanyalarda 30000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere gelir belgesi istemeden kredi verecek olan 4 banka, resmi internet siteleri üzerinden kredi duyurusunu paylaştı. En yakın banka şubeleri üzerinden de işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda özellikle banka kredi puanı uygun olan vatandaşlara düşük faizli krediler ödeniyor. Ekim ayı sonuna kadar sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, kredi onayı alabilecek ve onaylanan bu kredilere, dilediğiniz zaman hesaplarımıza yatırarak, kullanabileceksiniz. En yakın banka şubesi üzerinden yapacağınız işlemlerde nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşları, belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak, onaylanan kredilerde hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

İŞ BANKASI

İş Bankası 30000 TL gelir belgesiz kredi alacak olan vatandaşlar başvurularını İş Bankasının iş cep uygulaması üzerinden 7 24 yapabilmektedirler. İş bankası iş cep uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında sizlere onay verilecek ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır. En yakın banka şubesine giderek de kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın Akbank şubesine gidebilir veya Akbank, resmi internet sitesine girerek kredi başvuru formunu doldurup ön onay alabilirsiniz. Akbank üzerinden ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlanacağını söylemek istiyoruz.

GARANTİ BBVA BANKASI

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle emekli maaşını bu bankaya taşıyan tüm vatandaşları emekli kredisi ödenmektedir.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı yazarak, 50 30 numarasına mesaj göndermeniz durumunda kredi değerlendirilmesi, sizin kimlik numaranız üzerinden yapılarak, ne kadar kredi onayı aldığınız kısa mesaj ile birlikte gönderilmektedir. QNB Akbank, SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alacak olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için internet bankacılığı kullanması da istenilmektedir.