Rüyalar Çıkar Mı, Rüyalar Gerçek Midir, Neden Rüya Görürüz?

Kendimiz de dahil olmak üzere pek çok kişi günümüzde rüyada gördükleri sembollerin ne anlama geldiklerini merak etmekte ve uyanır uyanmaz bu sembolleri unutmadan önce araştırmaktadır. Görülen bazı rüyalar kişileri derinden sarsabilir ve o anın etkisiyle görülen rüya başka birine de anlatılabilir. Daha sonra karşılarında bulunan kişiden duyulanlar ile bu rüyalar iyi ya da kötü şeklinde yorumlanmaktadır.

Bir grup insan rüya tabirleri kapsamında ortaya çıkan kitaplarda yazılan yazıların gerçekle alakası olmadığını düşünmektedir. Bu sebeple günümüzde rüya tabirlerinin yalnızca temenni ve tahmin niteliğinde olduğu düşünülmektedir. Haberci rüyalar ise alelade rüyalar değildir ve açık seçik olarak görünürler. Diğer taraftan haberci olmayan rüyalar ise yüzeysel ve gelip geçici izleri bağlı olurlar ve karmakarışık nitelik gösterebilirler. Ruhta derin etki bırakan haberci rüyalar çoğunlukla hızlı bir şekilde unutulmamaktadır ve ruhta derin izler bırakmaktadır.

Kişi uyanması sonrasında 5 dakika ardından gördüğü rüyanın yarısını unutmaktadır ve 10 dakika sonrasında da görülen rüyanın çok büyük bir kısmı hafızadan uçup gitmektedir. Bunun yanı sıra görme engellilerin de rüyalarında görsel görüntüler görebildikleri bilinmektedir. Ancak doğuştan görme engelli olanlar ise duyular üzerine rüya görebilmektedir.

Çok ciddi bir psikolojik bozukluğu olanlar haricinde herkesin rüya görebildiği bilinir. Eğer siz rüya göremediğinizi düşünüyorsanız bu durumun sebebi uyandıktan kısa bir süre sonra gördüğünüz rüyaları unutmuş olmanız olabilmektedir.

Rüyalarımızda yalnızca daha önce görmüş olduğumuz yüzler görülebilir ve zihnimiz yüz hayal edemez. Bu sebeple hayatta tanıştığımız ancak çoğu zaman hatırlamadığımız gerçek insanların yüzleri rüyalarımızda karşımıza çıkabilir.

Olumlu rüyalar olumsuz rüyalardan daha az oranda görülür ve genellikle endişe duygusu uyandıran rüyalar hatırlanmaktadır. Diğer taraftan ilginç ya da anlamsız görülen objeler ise anlamsız değildir ve rüya yorumlamada sembolik bir dil kullanılabilir.