Rusya'nın Ukrayna'ya Karşı Savaşından Kaçan Yabancı Öğrenciler Geri Dönmeyi Umuyor

Macaristan-Ukrayna sınırı yakınındaki Zahony tren istasyonunda sabahın erken saatlerinde, Ukrayna'nın Chop kentinden trenler birkaç saatte bir geliyor.

Macaristan sınır kasabasına birkaç saatte bir yanaşan lacivert trenlerden inenler arasında, çoğu Son yıllarını Ukrayna'da eğitim görerek geçiren Nijerya, Hindistan, Mısır ve Fas gibi ülkelerden yüzlerce öğrenci bulunuyor.

Küçük, alçakgönüllü bir tren istasyonu olan Zahony, gönüllüler sırt çantaları ve valizler arasında oturan insanlara kruvasan ve sıcak çorba dağıtırken, şimdi birkaç saatte bir tren veya otobüsle gelen yüzlerce insana ev sahipliği yapıyor. İstasyonun bekleme odasındakilerin çoğu, ukrayna'da herkes gibi ne kadar kaybettikleri konusunda anlayan yabancı öğrenciler.

Neredeyse herkes, Zahony'ye varışta demiryolu yetkilileri tarafından insanlara verilen bir "dayanışma bileti" ile başkent Budapeşte'ye ücretsiz bağlantı trenini bekliyor.

Chop'tan budapeşte'ye gelişleri ile budapeşte'ye gidişleri arasındaki saatlerde El Cezire, Ukrayna'daki savaştan kaçan bazı yabancı öğrencilerle, terk etmek zorunda kaldıkları dereceler ve çalışmalarına devam etmek için sonunda geri dönme umutları hakkında konuştu.

'Ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz'

Ukrayna üniversitelerine kayıtlı 76.548 uluslararası öğrenci olduğu ve bunların yaklaşık 18.000'inin Hindistan'dan geldiği tahmin edilmektedir.

Her ikisi de 22 yaşında olan ve aslen Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinden olan Hiba ve Akhila, istasyondaki sırt çantalarının arasında oturanlar arasındaydı. Herkes gibi onlar da savaşın yıktığı ülkeden üzücü bir kaçış anlattılar.

Ülkenin güneydoğusundaki Zaporizhzhia kentindeki Zaporizhzhia Devlet Tıp Üniversitesi'nde dört yıl tıp okuyan Hiba, "Sınıra ulaşmamız 29 saat sürdü." dedi.

Sonunda evinin yakınında bir patlama sesi duyunca gitti.

"Ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz. Üniversite bu konuda bir şey söylemedi ve kimse ne olacağını bilmiyor." dedi.

Mümkünse çalışmalarına devam etmek için Ukrayna'ya dönmeye istekli. "Elbette, geri döneceğiz." dedi. "Bitirmemiz gereken iki yıl daha var. Geri dönmeliyiz."

Tren terminalinin dışında sigara içip sohbet eden Mısır, Tunus ve Fas'tan bir grup öğrenci, Rus saldırılarının yükünü çeken Kharkiv'den benzer şekilde zor bir kaçış ve üniversiteleri kapanmadan günler önce karışıklık olduğunu anlattı.

Uyruklarından daha fazla tanınmak istemediler, ancak hepsi Kharkiv'de tıp okuyorlardı, gruptakilerin çoğu son yılındaydı ve bu yıl son sınavlarına gireceklerdi.

"Üniversiteler ve öğrencileri arasında işbirliği yok, şu anda bize eski dergilerimizi notlarımızla verebileceklerini söylediler ama ya kurum vurulursa?" dedi.