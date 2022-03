ABD'li Sağcılar Rusya'nın Ukrayna Savaşının Ortasında Putin'e Nasıl Görünüyor?

Rusya'nın Ukrayna'yı ölümcül işgali devam ederken, daha önce Vladimir Putin'e iltifat eden bir dizi tanınmış Amerikalı muhafazakar, Rusya devlet başkanını öven geçmiş yorumlarla yüzleşmek zorunda kaldı.

Putin yıllardır, övgüleri zekasına hayranlıktan ilerici kültürel fikirlere karşı sert tutumuna kadar uzanan, seçilmiş Cumhuriyetçi yetkililer, muhafazakar Hıristiyan liderler ve sağcı televizyon sunucularından oluşan beklenmedik bir koalisyondan destek aldı.

İnsan Hakları Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Başkanı Devin Burghart El Cezire'ye verdiği demeçte, "Amerikan sağı'nın Putin ve Rusya'ya verdiği destek meselesi karmaşık, çok katmanlı bir konudur." dedi.

"Putin'in sert otoriter tutumuna ve agresif dış politikasına bir çekim var. Diğerleri, Putin'in ifade ettiği gelenekselci Hristiyanlık markasından etkileniyor. Bazıları Putin'in Rus LGBTQ topluluğuna yönelik saldırılarını seviyor."

Birçok yönden Amerikan sağı Putin sorunu en tepeden başlıyor.

Yıllardır Putin'e olan hayranlığını dile getiren eski Başkan Donald Trump'ın, Rus liderin 24 Şubat'taki işgalden günler önce kaydettiği ilerlemeleri övdük ve hamleleri "akıllı" ve "anlayışlı" olarak nitelendirdi.

Trump, Rus güçlerinin Ukrayna'ya düzenlediği ve yüzlerce sivilin ölümüne ve bir milyondan fazla insanın kaçmasına neden olan topyekûn saldırının arifesinde Florida'nın Mar-a-lago kentinde düzenlenen bir toplantıda da yaptığı konuşmada, "Putin akıllıdır." dedi. "İki dolarlık yaptırımlar için bir ülkeyi ele geçirdi. Bence bu oldukça akıllıca."

Ancak Trump işgalden sonra putin'in eylemlerine karşı daha sert bir tutum sergileyerek fikrini değiştirdi. 26 Şubat'taki Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı sırasında yaptığı konuşmada "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dehşet verici." dedi. "Ukrayna'nın gururlu insanları için dua ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

İşgalden önceki günlerde Fox News sunucusu Tucker Carlson, Amerikalıların neden Rusya yerine Ukrayna'yı tercih etmesi ya da Putin'e olumsuz bakması gerektiğini sorguladı.

"Putin'den nefret etmek Amerika'nın dış politikasının merkezi amacı haline geldi ... Çok yakında, Vladimir Putin'e duyulan bu nefret ABD'yi Doğu Avrupa'da bir çatışmaya sokabilir." diyen Carlson, bir kısmı Rus devlet televizyonunda yeniden yayınlanan bir bölümde şöyle dedi: "Bu olmadan önce, kendinize sormaya değer olabilir, çünkü oldukça ciddileşiyor: Bu gerçekten neyle ilgili? Putin'den neden bu kadar nefret ediyorum? Putin bana hiç ırkçı dedi mi? Onunla aynı fikirde olmadığım için beni kovdurmakla mı tehdit etti?"

Diğerleri gibi, tanklar sonraki günlerde Ukrayna topraklarına yuvarlanmaya başladığında Carlson'ın tonu değişti. Carlson, işgal başladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Vladimir Putin bu savaşı başlattı" dedi. "Bu gece gördüklerimiz için o sorumlu."

Putin hayranlığı

Son yıllarda Putin, Rusya'yı ahlaki konularda öncülük eden bir ülke olarak gören Amerikan Hıristiyan sağı'nın bazı liderleriyle de yol ayrımları yaparken, abd ahlaki çürümeye düştü.

UNHOLY: Why White Evangelicals Worship at the Altar of Donald Trump kitabının yazarı Sarah Posner, bazı Amerikalı evanjelikler arasında Rus lidere verilen desteğin, Rusya'nın Soğuk Savaş sonrasında Hristiyanlığı yeniden benimsediğine dikkat çektikleri 1990'lı yıllara dayandığını söyledi.

El Cezire'ye konuşan Posner, "Komünizm sonrası Rus liderliği, Rusya'nın Hristiyan bir ulus olduğu fikrini benimsiyordu." dedi. Putin gibi otokratların, "Amerika çok liberal hale geldiği için örnek liderler olarak görüldüğünü" söyledi. Zamanla üsse doğru bu hileyi görmeye başlarsınız."

Örneğin 2013 yılında Rusya, çocuklar için "geleneksel olmayan" ilişkileri teşvik eden "propagandayı" yasaklayan bir LGBTQ karşıtı yasayı yürürlüğe koydu. Merhum Rahip Billy Graham'ın oğlu Franklin Graham, LGBTQ meseleleri etrafında konuşmayı kısıtlayan yasa için Putin'e övgüde bulunarak, bunun Rusya'ya "ahlaki liderliğimizden feragat eden" ABD'nin üzerinde yüksek bir zemin verdiğini savundu.