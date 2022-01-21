Rusya ve ABD, Ukrayna Konusunda Diplomasi Umudunu Dile Getirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Ukrayna krizi konusunda Cenevre'de bir araya geldi.

Cuma günkü önemli toplantı, Blinken'in düdük Avrupa turunu tamamladı; Moskova, komşusuna yönelik korkulan bir istilayla ilerlemeye devam ederse, Washington'un müttefikleri arasında nasıl yanıt verileceği konusunda taahhütler arıyor.

ABD, Rusya'ya Ukrayna sınırına yığdığı binlerce askeri geri çekmesi çağrısında bulundu ve herhangi bir saldırıya Beyaz Saray ve ortaklarından hızlı, sert ve birleşik bir yanıtla karşılık verileceği konusunda uyardı.

Moskova bir saldırı planladığını reddediyor ve ABD liderliğindeki NATO askeri ittifakının Doğu Avrupa ve Ukrayna'daki faaliyetlerine son vermesini ve eski Sovyet cumhuriyetini asla yeni bir üye olarak benimsememesini talep ediyor.

İşte en son güncellemeler:

Cumhurbaşkanı, Polonya'nın Ukrayna'nın 'Avrupa-Atlantik entegrasyonunu' desteklediğini söyledi

Polonya Cumhurbaşkanı, Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskyy ile görüştükten sonra, Polonya'nın Ukrayna'nın tam "Avrupa-Atlantik entegrasyonunu" desteklediğini ve etki alanları fikrini reddettiğini söyledi.

Andrzej Duda Twitter'da, "Başkan Zelenskiy'e Ukrayna'nın ülkemizin desteğine güvenebileceğini söyledim" dedi. Polonya, etki alanları kavramını reddediyor ve Ukrayna'nın tam Avrupa-Atlantik entegrasyonunu destekliyor” dedi.

Romanya, Rusya'nın NATO askerlerinin çekilmesi yönündeki 'kabul edilemez' talebini reddetti

Romanya, Rusya'nın ittifakın doğu kanadında konuşlanmış NATO güçlerinin geri çekilmesi talebini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Romanya dışişleri bakanlığı bir basın açıklamasında, "Böyle bir talep kabul edilemez ve bir müzakerenin parçası olamaz." Dedi.

Bakanlık, NATO'nun müttefik ülkelerdeki varlığının "Rusya'nın doğu bölgesinde giderek artan saldırgan davranışına tamamen savunmacı bir tepki olduğunu... şu anda NATO'nun yapıcı diyalog kurma girişimlerine rağmen yoğunlaştığını" ekledi.

Ukrayna, Rusya'nın paralı asker toplayıp doğuya silah gönderdiğini söyledi

Lavrov-Blinken toplantısı manşetlere hakim olurken, Ukrayna Rusya'yı Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere silah, mühimmat ve askeri teçhizat tedarikini artırmakla ve devam eden çatışmada savaşmak için aktif olarak paralı askerler toplamakla suçladı.

'Çığır açma ve hızlı düzeltme yok'

Cenevre'den bildiren El Cezire'den Natacha Butler, Cuma günkü görüşmelerin ardından gelen olumlu seslere rağmen ABD ve Rusya'nın Ukrayna krizi konusundaki konumlarında “dünyalar ayrı kaldığını” söyledi.

"Hiçbir ilerleme ve hızlı düzeltme olmadı, ancak ikisinin üzerinde anlaştıkları şey diyalogu sürdürecekleriydi" dedi.

Ancak Blinken, ABD'nin bakış açısından Rusya'nın Ukrayna sınırına asker toplayarak perde arkasındaki durumu tırmandırmaya devam ettiğine ve aynı zamanda diplomasi sürdürmek istediğini söylediğine dair hiçbir şüphe olmadığını söyledi.

“Elbette Lavrov, ABD ve Batılı güçlerin NATO ile doğuya doğru genişlemeyi denemeye ve genişletmeye devam ederek eylemlerinde saldırgan olduklarını söyleyecektir.”