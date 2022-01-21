Meclis Onayından da Geçti! TC Vatandaşlarına 3000 TL ile 23000 TL Arasında Maaşlarına Göre Ödemeler Başladı. Devlet desteğiyle birlikte verilen emekli ek kredileri sonrasında diğer vatandaşlar da artık maaşlarına göre, kamu bankaları üzerinden 3000 TL ile 23000 TL arasında nakit alacak. Kampanyayı başlatan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara bankaya gelmeden hızlı bir şekilde onay imkanı sunacak. Verilecek olan nakit krediye ihtiyaç kredisi olarak verilecek ve sadece bireysel olan müşteriler için kampanya yapılacak.

Vakıfbank

Kamu bankası olarak hizmet vermekte olan Vakıfbank'a 3000 TL ile 23000 TL arasındaki ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara kendi banka şubelerine gelmeden internet sitesi üzerinden kredi onayı verecek. Banka yapmış olduğu açıklama sonrasında bazı şartlara göre, kredi onayı vereceğini duyurdu.

Devlet destekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka bu kişilerden 12 aylık sigorta geçmişi olmasını istemektedir. Emekli olan kişilerde ise emekli maaşı Vakıfbank, üzerinde alınması durumunda banka 3000 TL ile 23000 TL arasında ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

Belirlenen bu şartlara uygun olan vatandaşlar, Vakıfbank üzerinden alacakları, ihtiyaç kredilerinde hızlı bir şekilde sonuç alabilecek ve banka şubesine gitmeden kredi kullanabilecek. 36 ay vadeye kadar alacağınız kredilerde ilk taksit ödemesini 45 gün veya 90 gün erteleme yapabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası

Devlet destekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların, Ziraat Bankası üzerinde hesapları var ise bu banka üzerinden de istedikleri zaman başvuru yaparak, devlet destekli kredi kullanabilecek. Ziraat Bankası, daha önce sadece emekli olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyadan, şimdilerde ise banka şubesine gitmeden hesabı olan tüm vatandaşlar için kredi başvurusunda bulunabileceğini söyledi.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak 23000 TL'ye kadar gelir belgesiz 23000 TL üzerinde ise gelir, belgeli olarak kredi kullanabiliyor. Sigortalı olarak çalışıyor olmanız durumunda banka müşterisi olan kişiler kredilerini artık bankaya gitmeden internet bankacılığı üzerinden, başvuru yaparak alabileceklerdir.