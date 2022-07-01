Rusya-Ukrayna Savaşı: Yılan Adası Mücadelesi

Küçük bir Ukrayna adacığı, Rusya'nın Şubat ayı sonlarında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Doğu Karadeniz'in hakimiyetini kontrol etmenin anahtarına sahipti.

Kıyıdan 48 km (30 mil) uzaklıkta bulunan Yılan Adası veya Zmiinyi, tam ölçekli işgalin açılış gününde Rusya tarafından ele geçirildi .

Yılan Adası'nın işgali, bir Rus ablukasının dünyanın ana tedarikçilerinden birinden tahıl ihracatını engellediği ana Karadeniz limanı Odesa da dahil olmak üzere Ukrayna'nın kalan son üç ticari limanına yaklaşma sularının kontrolünü sağladığı için hayati stratejik öneme sahip. .

Ada ayrıca, orada konuşlanmış Ukraynalı denizcilerin bir Rus savaş gemisine “Git siktir git!” dedikleri bir olayla da tanınıyor. Moskova'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat'ta onları teslim olmaya çağırdığında.

Ancak Rusya'nın kontrolü altında geçen aylardan sonra Rus kuvvetleri Perşembe günü Snake Island'ı terk ettiklerini duyurdu - Ukrayna için önemli bir zafer.

Ukrayna, Rus güçlerini yerinden etmeye çalışmak için tekrarlanan saldırılar başlatırken, Rusya uzun süredir adaya tutunmak için mücadele ediyordu.

Rusya'nın adadaki varlığını güçlendirmeye yönelik ilk çabaları kısmen başarılı oldu. Rusya adayı bölgenin hava sahasına ve deniz yollarına hakim olabilecek bir kaleye dönüştürmeye çalışırken, hava savunma radarı ve uçaksavar füzeleri Ukrayna saldırılarını savuşturmaya yardımcı oldu.

Adaya yapılan Ukrayna hava saldırıları başarılı olsa da, Rusya'nın birkaç TB2 silahlı uçağı düşürmesi nedeniyle maliyetli oldu.

Bu nedenle Ukrayna, Rus savaş gemilerine karşı, özellikle de Ukrayna seyir füzeleri Karadeniz Filosu'nun gururu Moskova'yı 14 Nisan'da batırdığında, büyük etki için kullanılan gemisavar füzelerinin tamamlayıcısına döndü .

Bu, Rusya'yı gemilerinin çoğunu menzil dışına çekmeye zorladı, ancak deniz yoluyla ikmal ihtiyacı olduğu için Snake Island'ı açıkta bıraktı. Değerli depolar, mühimmat, silah sistemleri ve personel taşıyan bir gemi Ukrayna tarafından vurularak imha edildi ve Rusya, Haziran ayının başlarında adadaki konumunu yeniden düşünmeye zorladı.

Ağır savunmalarına rağmen, düzenli Ukrayna saldırıları, Rusya'nın adadaki konumunu savunulamaz hale getiriyordu.

Rusya savunma bakanlığı, geri çekilme kararını, Moskova'nın Birleşmiş Milletler'in Ukrayna limanlarından tahıl nakletme çabalarını engellemediğini gösteren bir "iyi niyet jesti" olarak nitelendirdi.

Ancak Yılan adasının terk edilmesi, Karadeniz'in kontrolü için verilen savaşta Rusya için büyük bir geri dönüş ve Rusya'nın başka yerlerdeki kazanımlarına rağmen savaşın sona ermekten çok uzak olduğunu gösteriyor.

Ukrayna, Çarşamba gecesi büyük bir saldırının ardından Rus güçlerini sınır dışı ettiğini iddia etti.

“KABOOM!” Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy'nin genelkurmay başkanı Andriy Yermak, Twitter'da yazdı. “Artık Yılan Adası'nda Rus askeri yok. Silahlı Kuvvetlerimiz harika bir iş çıkardı.”

Artık Ukrayna'nın küçücük donanmasının deniz savaşını Rusya'ya karşı döndürmesi için her türlü olasılık var. Hem yabancı hem de Ukraynalı gemi karşıtı seyir füzeleri ve silahlı insansız hava araçları, Rusya'nın kalan Karadeniz Filosunun faaliyet göstermesini giderek daha riskli hale getirdi.

Hâlâ Ukrayna kontrolünde olan Odesa'ya giden ve giden yollar artık yabancı gemilerin gezinmesi ve çok ihtiyaç duyulan tahılın daha büyük ihracatını sağlaması için daha güvenli olacak.