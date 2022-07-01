Ukrayna, Yılan Adası'nı Rusya Güçlerinden Geri Aldı

Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın zafer olarak gördüğü bir hamleyle Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan çekildi ve Rusya, Moskova'nın Birleşmiş Milletler'in Ukrayna gıda ürünlerinin ihracatı için bir koridor düzenleme çabalarını engellemeye çalışmadığını gösterdiğini söyledi.

Ukrayna ordusu Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın topçu ateşi ve füze saldırılarının ardından Rusları iki küçük sürat teknesinde kaçmaya zorladığını iddia etti.

Yılan Adası, Rusya'nın dünyanın önde gelen tahıl tedarikçilerinden birinin gıda ihracatını engellediği Ukrayna'nın ana Karadeniz limanı olan Odesa'ya giden deniz yollarına bakan kayalık bir çıkıntıdır.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nden Rob Lee, “En önemli husus, bunun Ukrayna ekonomisi ve küresel gıda arzı için kritik olan Odesa'dan Ukrayna'nın tahıl ihracatına kapı açabilmesidir” dedi.

Ukrayna liman ablukasını kaldırmak Batı'nın öncelikli hedefi oldu.

Ancak birkaç askeri uzman, Rusları Snake Island'dan sürmenin tek başına limanların engelini kaldırmak için yeterli olmayacağını söyledi.

Rusya hala denizde kargo gemilerini durdurabilir.

İşte ada ve stratejik önemi hakkında bilmeniz gereken beş şey.

Karadeniz için savaş

Ukrayna'nın güneybatı ucundan yaklaşık 35 km (22 mil) uzaklıkta kayalık bir çıkıntı olan Snake Island, Tuna Deltası yakınında ve bir NATO üyesi olan Romanya ile deniz sınırına yakın bir yerde bulunuyor.

Kuzeybatı Karadeniz'in, kıyı şehirlerinin ve dünyanın tahıl tedarik zincirinin bir parçasını oluşturan nakliye yollarının kontrolü için stratejik değere sahiptir.

Rusya'nın adadan çekilmesi, dünyanın en fakir ülkelerinden bazılarını besleyen Ukrayna ihracatına uyguladığı ablukayı hafifletebilir.

Aşil ve Truva Savaşı

Ada hakkındaki hikayeler, binlerce yıl öncesine, antik Yunanlıların mitolojik Truva savaşına kadar uzanır.

Snake Island, Yunan mitinde yenilmez olarak kabul edilen ancak topuklarındaki savunmasız bir nokta olan büyük savaşçı Aşil ile uzun bir ilişkiye sahiptir.

Ukraynalı meydan okuma

Sadece 0,17 kilometrekareyi (0,07 kilometrekare) kaplayan ve yaklaşık 20 futbol sahası büyüklüğünde olan Yılan Adası, Rusya'nın 24 Şubat işgalinin ilk saatlerinde, Ukrayna sınır muhafızlarının bir Rus savaş gemisinin teslim olma talebini reddetmesiyle dünya çapında ün kazandı.

Ukraynalı bir askerin "Rus savaş gemisi, git kendin yap" dediği kaydedildi.

Teslim olmayı reddetme, bir Ukrayna posta pulunda ölümsüzleştirildi.

Pulun basıldığı gün Ukrayna, adanın teslim olmasını talep eden ve Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi olan aynı Rus gemisi Moskva'yı batırdı.

Rusya'nın kayma tutuşu

Geçen ay, Birleşik Krallık savunma bakanlığı, Rusya'nın Yılan Adası'ndaki kontrolünü hava savunma ve kıyı savunma seyir füzeleri ile pekiştirebilirse, kuzeybatı Karadeniz'e hükmedebileceğini söyledi.

Rusya adayı Şubat ayından beri savunuyordu, ancak Ukrayna giderek artan bir şekilde ciddi hasar verdiğini, tedarik gemilerini batırdığını ve adadaki Rus tahkimatlarını tahrip ettiğini iddia etti.

Batı tarafından gönderilen yeni silahlar Yılan Adası'ndaki Rus garnizonunu, özellikle de Ukrayna'nın geçen hafta savaşmaya başladığı ABD tarafından sağlanan yüksek hareketli topçu roket sistemi (HIMARS) daha da savunmasız hale getirdi.

Romanya ile Anlaşmazlık