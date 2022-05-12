Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 78. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 78. gününe girerken, temel gelişmelere bir göz atıyoruz.
Güncel 12.05.2022 - 20:18 12.05.2022 - 20:20 Aslı Kılıç
İşte 12 Mayıs Perşembe günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
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Mücadele
- İngiliz Savunma Bakanlığı, Ukrayna kuvvetlerinin ikinci büyük Kharkiv kentinin kuzeyinde bir karşı saldırı düzenlediğini ve Rusya sınırına doğru birkaç kasaba ve köyü yeniden ele geçirdiğini söyledi.
- Ukraynalı yetkililer, kentin belediye başkanının burayı bir "ortaçağ gettosu"na dönüştürdüğünü söylediği haftalarca süren Rus bombardımanının ardından, güneydeki Mariupol limanındaki sivillerin ve son savaşçıların kaderi hakkında korkunç uyarılarda bulundular.
- Ukrayna ordusu, işgalin başlamasından bu yana Rusya ve Belarus topraklarından Ukrayna'daki hedeflere 788 seyir ve balistik füze fırlatıldığını söyledi.
Siyasi ve insani etki
- TASS haber ajansı, Ukrayna'daki Rus işgali altındaki Kherson bölgesinin, Rusya Devlet Başkanı Putin'den Rusya'ya dahil etmesini istemeyi planladığını ve bir Rus yetkiliye atıfta bulunduğunu söyledi. Görevden alınan vali, bölge halkının Ukrayna'nın bir parçası olmaya geri dönmek istediğini söyledi.
- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki savaşın dünyanın farklı bölgelerinde gıda güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle açlığın yaygınlaşmasından derin endişe duyduğunu söyledi.
- Kiev'in en üst düzey savcısı, Ukrayna'nın Moskova'nın devam eden işgali üzerine ilk savaş suçları davasını başlatacağını ve 21 yaşındaki bir Rus askerini kürsüye getireceğini açıkladı.
Enerji ve yaptırımlar
- Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gaz akışı, Ukrayna kuvvetlerinin Sokhranovka transit yolunun kullanımını durdurmasından sonra dörtte bir oranında düştü.
- Moskova, Rus gazını Avrupa'ya getiren Yamal boru hattının Polonya kısmının sahibine ve yan kuruluşları Avrupa'ya hizmet veren Rus gaz üreticisi Gazprom'un eski Alman birimine yaptırım uyguladı.
- Bir ekonomi bakanlığı sözcüsü, Almanya'nın Rusya'nın Gazprom Germania'nın bazı bölgelerine yönelik yaptırım duyurusunu incelediğini söyledi.
- Başbakan Fumio Kishida, Japonya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle Rusya'yı cezalandırmak için Avrupa Birliği ile işbirliğini artıracağını söyledi.
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NATO
- Diplomatlar ve yetkililer, NATO müttefiklerinin Finlandiya ve İsveç'in önümüzdeki günlerde ittifaka katılmak için başvuruda bulunmalarını beklediklerini ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Avrupa güvenliğini radikal bir şekilde yeniden düşünmeye zorladığı için hızlı bir şekilde üyelik vereceğini söyledi.
- Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'nun Perşembe günü Finlandiya'nın NATO'ya katılması için yeşil ışık yakması bekleniyor.
- İsveç'in iktidardaki Sosyal Demokratları, ülke NATO'ya katılmak için beklenen bir karara hazırlanırken, onlarca yıldır süren askeri bağlantısızlığı terk ederek Pazartesi günü parlamentoda bir tartışma çağrısında bulundu.
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Rekonstrüksiyonu
- Avrupa Yatırım Bankası Başkanı, AB'nin borç verme kolunun ateş gücünü vaat ederek, Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için trilyonlarca avroluk "Marshall" tarzı bir planı desteklediğini söyledi.