Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 138. Gün
Rusya-Ukrayna savaşı 138. gününe girerken ana gelişmelere göz atıyoruz.
Güncel 11.07.2022 - 11:38 11.07.2022 - 11:40 Aslı Kılıç
İşte 11 Temmuz Pazartesi günü şimdiye kadarki önemli olaylar.
Savaş
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Donetsk kasabası Chasiv Yar'da en az 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar da dahil olmak üzere son 24 saat içinde 34 hava saldırısı düzenlenerek ülkesine yönelik Rus saldırılarında bir azalma olmadığını söyledi .
- Rusya Savunma Bakanlığı'nın Pazar günü düzenlediği brifingde Chasiv Yar saldırısıyla ilgili herhangi bir yorum yapılmadı.
- Ukrayna cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın “devlet terörü sponsorları” listesinde olması gerektiğini söyleyerek bunu “terör eylemi” olarak nitelendirdi.
- Luhansk Valisi Serhiy Haidai, Ukrayna ordusunun Rus güçlerini Sloviansk'ın yaklaşık 50 km (30 mil) doğusundaki Bilohorivka köyü bölgesinde, çevredeki yerleşimleri bombaladıkları ve hava saldırıları düzenlediğini söyledi.
- Bu arada Ukraynalı yetkililer, Ukrayna silahlı kuvvetleri orada bir karşı saldırı hazırlarken, Rus işgali altındaki güneydeki Kherson bölgesindeki sivilleri tahliye etmeye çağırdı.
Diplomasi
- Ukrayna savunma bakanı, üst düzey bir ABD yetkilisinin Biden yönetiminin 400 milyon dolarlık bir silah paketinin parçası olarak dört HIMARS daha göndereceğini söylemesinin ardından Batı tarafından bağışlanan yüksek hareketli topçu roket sistemlerinin (HIMARS) savaş alanında "büyük" bir fark yarattığını söyledi .
- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken , Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini görüştüklerini ve Pekin'in Moskova ile uyumuna ilişkin endişelerini dile getirdiğini söyledi.
- Devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, Rusya dışişleri bakanlığı sözcüsü, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'un geçen haftaki G20 toplantısından önce Bali'den erken ayrılmasını Rus heyetinin "derin bir boykotu" olarak nitelendirdi.
Ekonomi
- Rus gazını Almanya'ya taşıyan Nord Stream 1 boru hattı, Pazartesi günü yıllık bakıma başlıyor ve akışların 10 gün boyunca durması bekleniyor, ancak hükümetler, piyasalar ve şirketler Moskova'nın kapatmayı uzatabileceğinden endişe ediyor.
- Siemens, Kanada'nın bir türbinin Kanada'daki tamirhanesinden Almanya'ya gönderilmesine izin verme kararının, türbini işletmekte olduğu Rus boru hattına geri döndürmek için gerekli bir ilk adım olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede oraya ulaştırmayı hedeflediğini söyledi.
- Fransız hükümeti, ileriye dönük planlamasında en olası senaryo olarak gördüğü Rus gaz arzını tamamen kesmeye hazırlanıyor.