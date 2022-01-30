Rusya, İrlanda'yı Sarsan Deniz Tatbikatı Yapıyor

Rusya, Dublin'in Batı ile NATO ittifakının genişlemesi konusunda gergin bir anlaşmazlık ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı yönündeki endişeleri üzerine endişelerini dile getirmesinin ardından deniz tatbikatlarını İrlanda kıyılarına taşıyacağını söyledi.

3-8 Şubat tatbikatları, güneybatı İrlanda'nın 240 km (150 mil) açığında - uluslararası sularda, ancak İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinde yapılacaktı. İrlanda 27 ulustan oluşan Avrupa Birliği üyesidir ancak NATO üyesi değildir.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney geçen hafta savaş oyunlarına karşı çıkarak şunları söyledi: “Bu, Ukrayna'da ve Ukrayna'da olanlar bağlamında askeri faaliyeti ve gerilimi artırmanın zamanı değil. Bunu, dilerseniz AB'nin batı sınırlarında, İrlanda kıyılarında yapmayı seçmeleri, bizim görüşümüze göre hoş karşılanmayan bir şey."

Rusya'nın İrlanda büyükelçiliği Cumartesi günü Facebook'ta Büyükelçi Yuriy Filatov'dan tatbikatların “balıkçılık faaliyetlerini engellememek amacıyla” İrlanda ekonomik bölgesinin dışına taşınacağını söyleyen bir mektup yayınladı.

Bu karar, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100.000 askeri yığmasını çevreleyen artan gerilimler ve NATO'nun Ukrayna'nın ittifaka katılmasına asla izin vermeyeceğine, Rusya sınırları yakınında NATO silahlarının konuşlandırılmasını ve kuvvetlerini Doğu Avrupa'dan geri çek.

ABD ve NATO geçen hafta bu talepleri resmen reddetti, ancak Washington tartışmaların mümkün olduğu alanları belirleyerek savaştan kaçınmanın bir yolu olabileceğine dair umut verdi.

'Kışkırtıcı siyasi eylemler'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın tepkisi hakkında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın savaş istemediğini söylese de, anlaşmaya varma şansının çok az olduğunu söyledi.

ABD savunma şefi Lloyd Austin Cuma günü yaptığı açıklamada, Putin'in gücünün herhangi bir kısmını Ukrayna şehirlerini ve "önemli bölgeleri" ele geçirmek veya Ukrayna içindeki ayrılıkçı bölgelerin tanınması gibi "zorlayıcı eylemler veya kışkırtıcı siyasi eylemler" gerçekleştirmek için kullanabileceğini söyledi.

Doğu Ukrayna'daki iki bölge, Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı Ukrayna'dan ilhak etmesinin ardından 2014'ten bu yana Rusya destekli isyancıların kontrolü altında.

Bir Rus milletvekili, Ukrayna'nın bu bölgelerinin sakinlerini Rus ordusuna katılmaya teşvik ediyor, bu da Moskova'nın hala bu bölgeleri mümkün olduğunca entegre etmeye çalıştığının bir işareti. Viktor Vodolatsky Cumartesi günü yaptığı açıklamada, doğu Ukrayna'da isyancıların elindeki bölgelerde yaşayanların Ukrayna güçlerinin saldırılarından korktuğunu ve Rus pasaportu taşıyanların Rus ordusunda memnuniyetle karşılanacağını söyledi.

Rusya, isyancıların elindeki bölgelerde 500.000'den fazla kişiye pasaport verdi. Vodolatsky, askerlerin Rusya'da görev yapacaklarını söyledi - ancak bu, gelecekteki herhangi bir işgal gücüne katılma seçeneğini açık bırakıyor.

Başkan Joe Biden'ın yönetiminden üst düzey bir yetkili, ABD'nin Lavrov'un Rusya'nın savaş istemediği yönündeki yorumlarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.