İngiltere, Ukrayna Krizinin Ortasında Büyük Bir NATO Konuşlandırması Teklif Edecek

Birleşik Krallık, Moskova'nın ülke sınırına on binlerce asker göndermesinin ardından, Ukrayna'ya yönelik artan “Rus düşmanlığının” ortasında Avrupa'nın sınırlarını güçlendirme planı kapsamında büyük bir NATO konuşlandırmasını düşünüyor.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir müdahalesinin hızlı yaptırımlarla karşılanacağını ve her iki taraf için de yıkıcı olacağını söyledi.

Önümüzdeki hafta bölgeyi ziyaret edecek olan Başbakan Boris Johnson'ın ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmesi bekleniyor.

Johnson Cumartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Bu paket Kremlin'e açık bir mesaj gönderecek - istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine müsamaha göstermeyeceğiz ve Rus düşmanlığı karşısında her zaman NATO müttefiklerimizin yanında olacağız" dedi.

Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamada, teklifin Doğu Avrupa'daki Birleşik Krallık askerlerinin sayısını iki katına çıkarabileceği ve Estonya'ya "savunma silahları" gönderilebileceği belirtildi. Şu anda bölgede yaklaşık 1.150 İngiliz askeri bulunuyor.

Johnson, “Silahlı Kuvvetlerimize, NATO müttefiklerimizi destekleyebilmemizi sağlamak için önümüzdeki hafta Avrupa genelinde konuşlanmaya hazırlanmalarını emrettim” dedi.

Ancak Dışişleri Bakanı Liz Truss Pazar günü yaptığı açıklamada, bir Rus işgali durumunda İngiliz askerlerinin Ukrayna birliklerinin yanında savaşmak için gönderilmesinin pek olası olmadığını söyledi.

BBC'nin İngiliz birliklerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasına ilişkin herhangi bir senaryo olup olmadığı sorusuna Truss, "Bu pek olası değil. Bu, Ukrayna güçlerinin onlara verebileceğimiz tüm desteğe sahip olduğundan emin olmakla ilgili.”

NATO başkanı Pazar günü yaptığı açıklamada, ittifakın bir Rus saldırısı durumunda NATO üyesi olmayan Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini de söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg BBC'ye verdiği demeçte, "Ukrayna'ya NATO muharebe birlikleri yerleştirme planımız yok… destek sağlamaya odaklanıyoruz" dedi.

“NATO üyesi olmakla Ukrayna gibi güçlü ve çok değerli bir ortak olmak arasında fark var. Buna hiç şüphe yok."

Yetkililer, bu hafta Belçika'nın Brüksel kentindeki NATO karargahında Birleşik Krallık askeri teklifinin ayrıntılarını kesinleştirecek ve bakanlar Pazartesi günü askeri seçenekleri tartışacaklar. Silahlı kuvvetler başkanı ertesi gün İngiltere kabinesine Ukrayna'daki durum hakkında bilgi verecek.

Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yığılmasıyla birlikte tansiyon yükseldi ve Rusya ile Batı arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş'tan bu yana en düşük noktasına geriledi.

Rusya ayrıca , Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına asla izin verilmemesi de dahil olmak üzere geniş kapsamlı güvenlik garantileri taleplerini artırdığı için , Ukrayna'nın kuzeyinde yer alan Beyaz Rusya sınırına daha fazla asker gönderdi .

'Felaket işgali'

Johnson Pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya sınırındaki durumun “giderek daha endişe verici” olduğunu söyledi.

Twitter'da, "Rusya'yı müzakerelere katılmaya ve pervasız ve feci bir işgalden kaçınmaya çağırmaya devam ediyorum" dedi.