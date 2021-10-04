Rusya, Denizaltıdan İlk Kez Hipersonik Füze Fırlattığını Söyledi

Rusya, ilk kez bir denizaltıdan hipersonik bir füzeyi başarıyla test ettiğini söyledi. Savunma bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, silahın Severodvinsk denizaltısından fırlatıldığını ve ülkenin kuzeybatı kıyısındaki Barents Denizi'nde belirlenmiş bir sahte hedefi vurduğunu söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tsirkon füzesinin nükleer bir denizaltıdan ateşlenmesi başarılı olarak kabul edildi" denildi. Bakanlık tarafından yayınlanan düşük kaliteli video görüntüleri, füzenin bir denizaltıdan yukarı doğru ateş ettiğini, parıltısının gece gökyüzünü aydınlattığını ve su yüzeyini aydınlattığını gösterdi. Fırlatma, Tsirkon'un bir denizaltıdan ilk çıkışı oldu.

Daha önce, en son Temmuz ayında olmak üzere, bir donanma fırkateyninden defalarca test ateşlendi. Hipersonik füzeler, normal füzelerden çok daha yüksek hızlarda hareket eder ve daha hızlı yön değiştirebilir. Bu nedenle füze savunma sistemlerinin engellemesi çok daha zordur. ABD, Çin, Hindistan ve Kuzey Kore de silah geliştirmeye çalışıyor.

Rusya, Temmuz ayındaki lansmanında, ateşlediği hipersonik füzenin 8659,88km/sa (5,381mph) bir konuşmaya ulaştığını söyledi. Uzmanlar, lansmanı gösteren görüntülerin bölümlerinin, ayrıntılı incelemeyi zorlaştırmak için kasıtlı olarak bulanıklaştırıldığını söyledi. Başkan Vladimir Putin, Tsirkon'un ses hızının dokuz katı hızda uçabileceğini ve 620 mil menzile sahip olacağını söyledi.

Putin, konuşlandırılmasının Rus askeri kapasitesini önemli ölçüde artıracağını vurguladı. Yetkililer, Tsirkon testlerinin bu yıl içinde tamamlanacağını ve 2022'de Rus donanması tarafından görevlendirileceğini söyledi.

Tsirkon, Rus kruvazörlerini, fırkateynlerini ve denizaltılarını silahlandırmayı amaçlıyor. Rusya'da geliştirilmekte olan birkaç hipersonik füzeden biridir. Kremlin, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesinin ardından Batı ile yaşanan gerilimler arasında ülkenin cephaneliklerinin modernize edilmesini birinci öncelik haline getirdi.

Putin, 2018'de yıllardır yaptığı en kavgacı konuşmalardan birinde bir dizi yeni hipersonik silahı duyurdu ve bunların dünyanın neredeyse her noktasını vurabileceklerini ve ABD yapımı bir füze kalkanından kaçabileceklerini söyledi.