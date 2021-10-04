Trump'a Hakaret Davasında Sorgulama Süresi Doldu

Bir mahkeme Pazartesi günü yaptığı açıklamada, eski Başkan Donald Trump'ın eski bir "Çırak" yarışmacısının cinsel saldırı iddialarını reddederken söylediği hakaret davasında sorgulanması için 23 Aralık'a kadar süreye sahip olduğunu söyledi.

Trump ve onu suçlayan Summer Zervos'un avukatlarının, yeminli duruşma öncesi duruşma öncesi sorgulama için yasal bir terim olan ifadeler için belirli tarihler belirlemeye çalışmak için iki haftası var. Zervos'un da bir Manhattan mahkemesi telekonferansı sırasında belirlenen zaman dilimine göre 23 Aralık'a kadar teslim edilmesi gerekiyor.

O zamanki Başkan Trump, New York üst mahkemesinden davayı tamamen görevden alınana kadar ertelemeyi düşünmesini istemek için bir gecikme kazandığında, Ocak 2020'deki son ifade tarihinden haftalar uzaktaydı. Oturan cumhurbaşkanlarına eyalet mahkemelerinde dava açılamayacağını savundu.

Bu yıl görevden ayrıldıktan sonra, Temyiz Mahkemesi olarak adlandırılan eyalet yüksek mahkemesi, sorunun tartışmalı olduğunu söyledi. Dava, her iki tarafın da kanıt toplamaya devam etmesi için Manhattan mahkemesine geri döndü.

Kaliforniyalı bir lokantacı olan Zervos, 2006'da “The Apprentice”de göründü. O zamanlar Trump ev sahibiydi. On yıl sonra, Cumhuriyetçi başkan adayı oldu ve yıllar önce onu cinsel saldırı veya tacizle alenen suçlayan bir dizi kadın arasındaydı. Zervos, 2007'de New York'taki ofisinde ve kaldığı California otelinde kariyer tavsiyesi toplantıları olacağını düşündüğü toplantılar sırasında onu istenmeyen öpüşmelere ve el yordamalarına maruz bıraktığını söyledi.

İddialarını reddetti, iddialarını "aldatmaca" olarak nitelendiren bir mesajı retweet etti ve kendisini cinsel saldırı ve tacizle suçlayan kadınları 2016 kampanyasının şansını zedelemeye çalışan "yalancılar" olarak nitelendirdi.

Zervos daha sonra onun itibarını zedelediğini söyleyerek dava açtı. Geri çekme, özür ve belirtilmemiş tazminat talep ediyor. Eski Trump avukatı Marc Kasowitz, Zervos'un iddialarını yersiz olarak nitelendirdi ve Trump'ın açıklamalarının doğru olduğunu ve ifade özgürlüğü haklarıyla korunduğunu söyledi. Trump'ın yeni avukatı Alina Habba Pazartesi günü yaptığı açıklamada, eski başkanın davaya yanıtını genişletmeyi planladığını söyledi. Associated Press, Zervos'un yaptığı gibi alenen ortaya çıkmadıkça, cinsel saldırıya uğradığını söyleyen kişileri genellikle tanımlamaz.