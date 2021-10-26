İsrail, Filistinli İnsan Hakları Gruplarını Terör Örgütü İlan Etti

İsrail, uluslararası gözlemcilerin küresel haklar hareketine “totaliter” ve “benzeri görülmemiş bir saldırı” olarak nitelendirdiği büyük bir tırmanışta, önde gelen altı Filistinli hak grubunu terör örgütü olarak atadı.

İsrail savunma bakanlığı tarafından Cuma günü açıklanan karar, örgütlerin ofislerinin kapatılmasını, mal varlıklarına el konulmasını ve çalışanlarının tutuklanmasını sağlayabilir. Gruplara verilen desteğin kamuya açık ifadeleri de suç kapsamına alınabilir. Bakanlık, altılıyı, İsrail'e karşı ölümcül saldırılar düzenleyen ve İsrail tarafından terörist grup olarak tanımlanan silahlı kanadı olan solcu bir Filistinli laik hareket olan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (PLFP) ile bağları olmakla suçladı.

Hedef alınan altı Filistinli grup, iddiaları şiddetle reddediyor ve hareketin “Filistin sivil toplumunu ortadan kaldırmaya” yönelik bir girişim olduğunu söylüyor. Uluslararası insan hakları grupları da, İsrail'in insan hakları izlemesini "susturmaya" ve "Filistinliler üzerindeki baskıcı yönetimini eleştirenleri" cezalandırmaya çalışan "sistematik" bir parçası olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

Bu arada B'Tselem de dahil olmak üzere İsrailli insan hakları grupları, atamanın "totaliter rejimlerin bir özelliği" ve "şiddetli apartheid rejiminin bir devamı" olduğunu söyledi. İsrail savunma bakanlığı, altı grubu gizlice FHKC'ye para aktardığına inandıkları “gizli aktif örgütler ağı” oluşturmakla suçladı. Savunma bakanlığı, "Beyan edilen örgütler, çeşitli sahtecilik ve aldatmacalar kullanılarak Avrupa ülkeleri ve uluslararası kuruluşlardan büyük meblağlarda paralar aldı" iddiasında bulundu. Savunma Bakanlığı ayrıca örgütlerin FHKC'nin "üst düzey liderleri tarafından kontrol edildiğini" ve "terör faaliyetlerine katılanlar" da dahil olmak üzere üyelerini istihdam ettiğini iddia etti.

Bu atamadan etkilenen altı kişi arasında, hem İsrail hem de Batı destekli Filistin Yönetimi tarafından iddia edilen hak ihlallerini belgeleyen Al-Haq ve Addameer dahil olmak üzere en önde gelen Filistinli örgütlerden bazıları yer alıyor. El-Haq hemen yorum yapmadı. Addameer ve belirlenen gruplardan bir diğeri, Uluslararası Çocuklar İçin Savunma - Filistin, İsrail'in suçlamalarını "Filistin sivil toplumunu ortadan kaldırma girişimi" olarak reddetti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü, uluslararası toplumun "İsrail'in ciddi insan hakları ihlallerine meydan okumada" başarısız olmasının bu adıma yol açtığını belirten ortak bir bildiri yayınladı. "Uluslararası toplumun İsrail'in ciddi insan hakları ihlallerine meydan okuma ve onlar için anlamlı sonuçlar doğurma konusundaki on yıllardır başarısızlığı, İsrail makamlarını bu küstahça davranmaya cesaretlendirdi." İsrail'de Filistin tarafından yönetilen bir hukuk merkezi olan Adalah, bunun "benzeri görülmemiş" ve "totaliter ve sömürge rejimlerine uyan" bir eylem olduğunu söyledi.

“Binlerce Filistinliyi doğrudan ve acil tehlikeye atıyor.” İsrail uzun süredir insan hakları gruplarını ve uluslararası kuruluşları kendisine karşı önyargılı olmakla ve diğer ulusların daha ciddi ihlallerini görmezden gelirken ülkeyi dışlamakla suçluyor. Ancak Cuma günkü karar Filistinlilere karşı ciddi bir tırmanışa işaret ediyor.

Avrupa Birliği'nin Filistin topraklarındaki delegasyonu, bazı grupların finansman faaliyetlerini kabul etti. AB fonlarının ortaklar tarafından kötüye kullanıldığına dair geçmişteki iddiaların "doğrulanmadığını", ancak konuyu ciddiye aldığını ve araştırdığını söyledi. "Filistin sivil toplum kuruluşlarına AB finansmanı, iki devletli çözüme verdiğimiz desteğin önemli bir unsurudur" dedi.

Filistin Yönetimi, "Filistin sivil toplumuna ve Filistin halkının İsrail'in yasadışı işgaline karşı çıkma ve devam eden suçlarını ifşa etme temel hakkına yönelik stratejik bir saldırı" olduğunu söylediği şeyi kınadı.