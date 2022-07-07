Boris Johnson: İngiltere Başbakanı İstifa Ederken Avrupa Birliği Tepki Gösterdi

Avrupa Birliği, Boris Johnson'ın çöküşünde sevinçle ellerini ovuyor mu? Hem evet hem de hiç. Perşembe günü gazetecilerin istifasıyla ilgili haberlere yanıt olarak fazladan bir şişe şampanya sipariş edilip edilmediği sorulduğunda, bir AB sözcüsü sert bir şekilde yanıt verdi: "(Avrupa) Komisyonunda çok sınırlı bir alkollü içecek tüketimimiz var." Bu, son zamanlarda İNGİLTERE siyasi çevrelerinde "alkolle ilgili bir sorun" olduğunu kabul eden Bay Johnson'da iddia edilen bir kazı. Ayrıca, sıkı Covıd-19 kilitlenmesi sırasında Downing Street'teki sarhoş toplantılara tahammül etmek ve katılmakla suçlandı. Şu anda siyasi olarak görevden alınmasına neden olan birçok skandaldan biri.

Tüm Avrupa basını üzerinde. Bay Johnson AB'de sevilmez. Bu, AB'nin kesinlikle var olan Brexit'in kendisinden hoşlanmamasına daha az bağlı. Ancak Johnson'a yönelik Avrupa antipatisi, esas olarak İngiltere'nin Brüksel'e karşı bloktan çıkışını algıladığının bir sonucudur. Avrupalı politikacıların buna nasıl baktıklarına dair kibar bir söz, ikiyüzlü olurdu. AB liderleri Başbakan'ı Brexit'e doğru yol almakla suçluyor ve İngiliz halkına gerçek sonuçları konusunda dürüst olamıyor. Brüksel ile Brexit sonrası anlaşmalar konusunda müzakere etmek ve sözünü tutmak yerine, AB politikacıları tarafından sürekli değişen ve değişen olarak görülüyor. Siyasi Galeri eve oynarken, uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek veya sürekli olarak AB olmak varsayar İngiltere’nin çıkarlarını daha fazla meşgul.

Şu anda İngiltere Parlamentosu'ndan geçerek Kuzey İrlanda ile ilgili uluslararası Brexit sonrası antlaşmayı tek taraflı olarak yeniden yazmak için yola çıkan Johnson hükümeti Tasarısı, Almanya Başbakanı gibi AB'Lİ politikacıların en balgamlılarını bile tedirgin etti.

Fransızlar Brexit üzerinden İngiltere'ye saldırmaktan asla çekinmese de, Berlin'in açık sözlü olarak kritik olması yeni bir şey.

Bir hafta önce, Almanya dışişleri bakanı Johnson'a zar zor örtülü bir yumruk attı: "Londra tek taraflı olarak anlaşmaları ihlal ediyor.. ve bunu kendi öngörülebilir amaçları için yapıyor, "dedi Annelena Baerbock. "Biz AB'de bunu kabul edemeyiz."