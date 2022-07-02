FIFA, Pakistan Futbol Federasyonu'nun Cezasını Kaldırdı

FIFA, Pakistan Futbol Federasyonu'nun (PFF) üçüncü tarafların haksız müdahalesi nedeniyle aldığı askıya alma kararını kaldırdı.

2018 yılında Yüksek Mahkeme tarafından PFF'yi yönetmek üzere seçilen ancak FIFA tarafından tanınmayan Ashfaq Hussain Shah liderliğindeki bir grup yetkili, geçen yıl Mart ayında genel merkezi devraldı.

Kontrolü, Haroon Malik başkanlığındaki FIFA normalleştirme komitesinden (NC) ele geçirdiler ve Shah, komitenin göreve başlamasından bu yana 18 ay içinde vücut için seçim yapmadığını söyledi.

FIFA, “ düşmanca devralma ” nedeniyle PFF'yi askıya aldı, ancak Perşembe günü yaptığı açıklamada, komitenin PFF'nin tesislerinin tam kontrolünü yeniden ele geçirdiğini ve mali durumunu yönetebilecek bir konumda olduğunu artık onayladığını söyledi.

“PFF'ye ayrıca, normalleşme komitesinin görevinin yerine getirilmesini engelleyebilecek işlerine veya eylemlerine herhangi bir usulsüz müdahalenin, PFF'nin yeniden askıya alınmasına ve/veya FIFA Tüzüklerinde öngörülen diğer yaptırımların uygulanmasına yol açabileceği konusunda bilgilendirildi, Açıklamada FIFA eklendi.

“Normalleşme komitesinin görevini [30 Haziran 2022] yerine getirmesi gereken son tarih artık gerçekçi olmadığından, [FIFA Konseyi Bürosu] da komitenin görev süresini en geç 30 Haziran 2023'e kadar uzatmaya karar verdi. ”

Pakistan, 2017'de üçüncü taraf müdahalesi nedeniyle FIFA tarafından da askıya alındı.

Shah, ülkenin Yüksek Mahkemesi'nin talimatıyla yapılan 2018 seçimlerinden sonra PFF başkanı seçildi.

FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu, onu seçilmiş başkan olarak tanımayı reddetti ve mahkemenin hareketini ulusal futbol organının işleyişine “üçüncü taraf müdahalesi” olarak karar verdi.

2019'da FIFA, şeffaf seçimler yaparak işleyen bir yönetim elde etmek amacıyla Pakistan'daki futbol yapısını güçlendirmek için başlangıçta Humza Khan başkanlığındaki NC'yi kurdu.

Khan'ın Aralık 2020'deki istifasının ardından FIFA, Malik'i vücudun başkanı olarak seçti.