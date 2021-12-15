Rus, Berlin Parkında ‘Devlet Sözleşmeli Adam Öldürmekten' Suçlu Bulundu

Berlin bölge mahkemesi, iki yıl önce Almanya'nın başkentinde savcıların Moskova tarafından emredildiğini söylediği bir cinayetten dolayı bir Rus adamı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Gürcü uyruklu 40 yaşındaki etnik Çeçen Zelimkhan “Tornike” Khangoshvili'nin 2019'da öldürülmesi, Almanya'da öfkeye yol açtı ve Berlin ile Moskova arasındaki diplomatik gerilimi alevlendirdi.

Mahkeme Çarşamba günü 56 yaşındaki Vadim Krasikov'u cinayetten suçlu buldu. Savcılar, cinayetin Khangoshvili'nin ikinci Çeçen savaşına katılımı ve “Rus devletine karşı düşmanlığı” için bir misilleme eylemi olduğunu söyledi.

Khangoshvili, 23 Ağustos 2019'da güpegündüz yakın mesafeden vurularak öldürüldü. Polis, aynı günün ilerleyen saatlerinde Krasikov'u tutukladı. Savcılar, Krasikov'un cinayetten günler önce Vadim Sokolov takma adı altında “devlet sözleşmeli cinayet” için Berlin'e gittiğini ve ardından kurbanı Kleiner Tiergarten parkının yakınında susturucuya takılı tabancayla arkadan vurduğunu iddia etti.

Khangoshvili yerde yatarken, Krasikov'un kafasına iki kurşun daha sıktığı iddia edildi. Görgü tanıkları, şüphelinin olay yerinin yakınındaki Spree Nehri'ne bisiklet, silah ve peruk attığını gördü ve polise haber verdi.

Kurbanın Alman yasalarına göre davaya müdahil olarak katılmasına izin verilen akrabaları, geçen hafta Rusya'yı üç yıl önce Almanya'ya sığınma talebinde bulunan Khangoshvili'yi öldürerek siyasi düşmanlarına “bir mesaj göndermeye” çalışmakla suçladı. .

Yargıçlar, Krasikov'un cinayet için "özellikle ağır sorumluluk" taşıdığını, yani Almanya'da geleneksel olan 15 yıl sonra otomatik şartlı tahliyeye hak kazanmayacağını söyledi. Alman yargılama sistemine herhangi bir savunma girilmezken, savunma avukatları bu hafta mahkemeden müvekkillerini yanlış kimlik iddiasıyla beraat ettirmesini istedi.

Kremlin daha önce Rusya'nın Berlin cinayetine karıştığı yönündeki iddiaları "kesinlikle temelsiz" olarak nitelendirdi ve Moskova Çarşamba günü kararı "siyasi" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Almanya büyükelçisi Sergei Nechayev yaptığı açıklamada, "Bu kararı, zaten zor olan Rus-Alman ilişkilerini ciddi şekilde ağırlaştıran önyargılı, siyasi güdümlü bir karar olarak görüyoruz" dedi.

Davanın sonucu, Şansölye Olaf Scholz'un yeni hükümetinin dış politikasını Moskova ile bulmaya çalıştığı bir dönemde Almanya ile Rusya arasında yeni gerilimleri körükleyebilir.

Bu, Ukrayna sınırına asker yığdığı iddiasıyla Rusya'ya Batı baskısının artmasıyla birlikte geliyor.

Scholz, Çarşamba günü parlamentoya yaptığı açıklamada, koalisyonun önümüzdeki dört yılı için ana hatları belirleyen ilk hükümet açıklamasında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün Rusya tarafından herhangi bir ihlalinin yüksek bir bedeli olacağını söyledi.

Bundestag parlamentosunun alt meclisine konuşan Scholz, “Rusya-Ukrayna sınırındaki güvenlik durumuna büyük endişeyle bakıyoruz” dedi.

"Herhangi bir toprak bütünlüğü ihlalinin bedeli ağır olacak ve burada Avrupalı ​​ortaklarımız ve transatlantik müttefiklerimizle tek ses halinde konuşacağız" dedi ve yine de Rusya ile diyalog istediğini de sözlerine ekledi.