Rus Askeri Savaş Suçunu İtiraf Etti

Ukrayna'da savaş suçlarıyla suçlanan Rus askeri, bir sivili öldürmekten suçlu olduğunu itiraf etti.

Mariupol'un düşüşü, Ukrayna'nın askerlerinin aylarca dayandığı Azovstal çelik fabrikası operasyonuna son verdiğini ilan ettiği sırada ortaya çıkıyor.

Moskova, Mariupol'un Azovstal çelik fabrikasında tutulan yaklaşık 1.000 savaşçının bu hafta teslim olduğunu, ayrılıkçı bir liderin ise üst düzey komutanların içeride kaldığını söyledi.

Rusya, misilleme hamleleriyle Fransa, İtalya ve İspanya'dan düzinelerce diplomatı sınır dışı etti.

Finlandiya ve İsveç, dünyanın en büyük askeri ittifakı olan NATO'ya katılmak için başvuruda bulundu.

Rusya, Kanadalı yayın kuruluşu CBC'nin Moskova bürosunu kapattı

Rusya, Kanada'nın CBC'sinin Moskova bürosunu kapattığını ve Ottawa'nın Rus devlet televizyon kanalı Russia Today'i yasaklamasının ardından kamu yayıncısının gazetecilerinden vize ve akreditasyonu geri çektiğini söyledi.

Polonya yeni askerlik hizmeti başlattı

Polonya ordusu, komşu Ukrayna'daki savaş nedeniyle güvenlik endişeleri nedeniyle bu ay yeni bir askerlik hizmeti başlattığını söyledi.

Polonya ordusu, gönüllülerin uzun vadeli veya profesyonel hizmete dönüştürülebilecek bir yıllık ücretli hizmet sunabileceklerini söyledi.

Programa girenler, bir askeri birlik ile 28 günlük bir eğitim döneminden geçecek ve ardından 11 aylık hizmet verecekler. Vergi öncesi aylık 4.500 zloti (1.000 $) maaş alacaklar.

İlk gönüllüler 21 Mayıs'tan itibaren askere gidebilecek. 1999'dan beri NATO üyesi olan Polonya'nın yaklaşık 111.500 profesyonel askeri ve 32.000 gönüllü toprak birliği bulunmaktadır.

ABD Hazine Bakanı, Rusya yaptırımlarının 'muazzam etkisi' olduğunu söyledi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının zaten çok büyük bir etkisi olduğunu söyledi.

Yellen, Almanya'nın Bonn kentinde G7 maliye bakanlarının bir toplantısından önce gazetecilere verdiği demeçte, "Rusya durgunluk, yüksek enflasyon, finansal sistemlerinde akut zorluklar yaşıyor ve (bir) savaşlarını veya ekonomilerini desteklemek için ihtiyaç duydukları malzeme ve ürünleri tedarik edememe konusunda yetersiz kalıyor" dedi.

Finlandiya ve İsveç dahil olduğunda NATO nasıl görünecek?

İki İskandinav ülkesinin ittifaka katılması NATO kuvvetlerinin Fin-Rus 1.340 km'lik (833 mil) sınırının hemen yanında olabileceği ve bunun karşılığında NATO-Rusya sınır çizgilerini Rusya'nın kuzeybatısı boyunca genişletebileceği anlamına gelir.