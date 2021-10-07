Fransa, İngiltere'den Yaklaşık Beş Milyon AstraZeneca Dozu Çalmakla Suçlandı

Fransa, İngiltere'ye yönelik beş milyon koronavirüs aşı dozunu çalmakla suçlanıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu yılın başlarında Oxford/AstraZeneca baskılarının büyük bir kısmını ülkesine yönlendirmek için AB başkanlarıyla birlikte çalıştığı iddia ediliyor. The Sun'a göre, aşıların Birleşik Krallık'a ulaşması bekleniyordu, ancak bunun yerine on birinci saatte Hollanda'dan yönlendirildi.

Gazete, üst düzey hükümet kaynaklarından alıntı yaparak, İngiltere'nin Pfizer aşısının başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi için olmasaydı, "çirkin" hareketin hayatlara mal olabileceğini söyledi. AstraZeneca patronu Ruud Dobber 22 Mart'ta halka açık bir şekilde Hollanda'daki Halix tesisinden İngiltere'ye bir aşı partisinin gelmesinin beklendiğini duyurdu.

Ancak, bunun yerine AB'nin planına yönlendirildiği için hiç gelmediği bildirildi. The Sun, Fransa'nın başbakan Boris Johnson'a, İngiltere'nin aşı dağıtımını tehlikeye atacak olan Pfizer tedarikini keseceği yönünde üstü kapalı bir tehditte bulunduğunu da iddia etti. İddia edilen olayın, Bay Johnson ile Fransız meslektaşı arasında büyük bir tartışmaya yol açtığı söyleniyor. Bu, Macron'un AstraZeneca aşısını "yarı etkisiz" olduğunu iddia ederek eleştirdiği ve gazetecilere aşının "beklediğimiz şekilde çalışmadığını" söylediği bir zamanda geldi.

Ayrıca, İngiltere'nin, o sırada diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla kişiye ilk doz verilmesiyle sonuçlanan aşı dağıtım stratejisini eleştiriyor gibi görünüyordu. Avrupa Birliği, bloğa ilk teslimatları yüzde 60'a kadar azaltmakla suçlanan AstraZeneca ile büyük bir tartışmanın ardından aynı anda Covid-19 aşılarına ihracat kontrolleri uygulamakla tehdit ediyordu.

Bir hükümet kaynağı The Sun'a şunları söyledi: "Fransızlar aşılarımızı çaldılar ve aynı zamanda onları kamuya açıklar ve kullanmanın güvenli olmadığını öne sürdüler. Onlara çok açık bir şekilde ifade edilen bir müttefikin eylemi değil, yapılacak çok çirkin bir şeydi” dedi.

Muhafazakâr AB ülkeleri, İngiltere'yi Kıta'ya herhangi bir doz ihraç etmemekle suçlayarak aşı sevkiyatını durdurmaya verdikleri desteği haklı çıkardılar. O sırada ağırlığını sıkıca yasağın arkasına atan Macron, 'Avrupa bencil bir kıta değil.

Çünkü Kanalın diğer tarafındaki basının yazdıklarını okuduğumda bencil olmakla suçlanıyoruz. Yanlış! Tedarik zincirlerimize el değmeden izin veriyoruz. Ama gördük ki Birleşik Devletler kendi aşı üretimini koruma eğilimindeydi... Birleşik Krallık çok fazla doz ihraç etmemişti. Aslında hiçbiri. Böylece bir ihracat kontrol mekanizması kurduk.'