Rodos Adasını Büyük Sarsıntı Vurdu

Yunanistan açıklarında Richter ölçeğine göre 5,9 ile 6,4 arasında değişen güçlü bir deprem meydana geldi ve sarsıntıların Türkiye, Mısır, Suriye ve İsrail kadar uzaklarda hissedildiği bildirildi ve olay, 6,3 büyüklüğündeki başka bir depremden sadece bir hafta sonra meydana geldi. Girit, binaları moloz haline getiriyor.

Yeni depremin merkez üssünün Oniki Adalar'daki Rodos adasına yakın olduğuna inanılıyor. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi bu sabah Twitter'da olayı bildirdi: "Bu M6.4 büyüklüğündeki deprem Doğu Akdeniz, Güney Yunanistan'da hissedildi."

Görgü tanıkları, odaların "yan yana sallandığını" ve yatakların ve diğer mobilyaların hareket ettiğini gördüğünü bildirdi. Rodos'ta bir kasaba olan Lindos'un bir sakini, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi web sitesinde yaşadıkları şoku şöyle yazdı: “Vay canına! Bunu gerçekten hissettim! Perdeler hareket ediyor, sandalye garip bir şekilde yan yana hareket ediyor ve yuvarlak hareket - oldukça deniz tutmuştu! 30 saniye sürdü.”

Harita depremin merkez üssünü gösteriyor çünkü titremeler binlerce mil uzakta hissediliyor Bu, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) kendi forumunda yatakları, kanepeleri ve hatta otel odalarının titreşimlerle sallandığını söyleyen yerel halktan yanıtlar alan tweet'iydi. Tahminler, bu sabahki depremin tam olarak ne kadar güçlü olduğuna göre değişiyor, ancak fikir birliği, geçen hafta Girit'teki grevin biraz altına yerleştirerek 6.0-6.1 işareti civarında görünüyor.

Denizin karşısında, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü, bu sabah denizaltı depreminin Antalya'nın tatil beldesi Kaş'ın 117 mil açığında yerel saatle 8.32 civarında vurduğunu söyledi. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, yetkililerin Kaş'ın kendisinde veya çevresinde herhangi bir hasar veya yaralanma bildirimi almadığını, Türkiye'nin fay hatlarına yakın olması nedeniyle bir rahatlama olduğunu söyledi.

Bu sabahki titreşimler Kudüs kadar uzaktan hissedilirken, İsrail de herhangi bir zarar görmüş görünmüyor. Yine de ülkenin Enerji Bakanlığı'nın sismoloji bölümü, bir deprem olması durumunda halka açıkta ve yüksek binalardan uzak durmaları için aşağıdaki hatırlatmayı yaptı. Daha fazla ayrıntı sunan The Jerusalem Post'a göre, depreme müdahale için dört adım tavsiyesi burada.

1. Dışarı çıkın ve mümkünse korunmak için bir bomba sığınağına veya merdiven boşluğuna gidin. Aksi takdirde, ağır mobilyaların altına saklanın.

2. Bina, köprü ve elektrik direkleri gibi tehlikeli yapılardan uzak durun.

3. Denizde bir deprem tsunamiye yol açabileceğinden sahili terk edin.

4. Arabayı kullanmayı bırakın ve köprülerden ve kavşaklardan uzağa, açık alana çıkın.