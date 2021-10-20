Donald Trump 4 Saat İfade Verdi

Trump, Eylül 2015'te, mahkeme belgelerinde Bay Trump'ın o zamanki güvenlik şefi Keith Schiller de dahil olmak üzere Bay Trump'ın özel güvenlik görevlileri tarafından "şiddetle saldırıya uğradıklarını" iddia eden bir grup insan hakları aktivisti tarafından dava edildi.

Dava, 2016 kampanyasının geri kalanında ve Bay Trump'ın başkanlığı sırasında mahkemelerde yoluna devam etti, ancak aktivistlerin avukatları onu bu aya kadar ve ancak o zaman New York Eyaleti yargıcının emriyle görevden alamadı.

Aktivistleri temsil eden bir avukat olan Benjamin Dictor, Trump Tower'ın dışında gazetecilere verdiği demeçte, kendisinin ve eş danışmanının, Bay Trump'ı çeşitli kampanya etkinliklerinde yaptığı açıklamalar ve avukatın bu etkinliklerde şiddeti teşvik ettiğine inandığı mitingler de dahil olmak üzere çeşitli konularda incelediklerini söyledi. veya güvenlik görevlilerini mülke el konulması için şiddete başvurmaya teşvik etti”.

Bu soruların yanıtlarını aldık ve bu konudaki ifadesini en kısa sürede yeminli jüriye sunacağız” dedi.

The Independent'a yaptığı açıklamada Bay Dictor, "Donald John Trump'ın yemin altında yaklaşık dört buçuk saat oturduğunu ve 3 Eylül 2015'te Trump Tower'ın dışında meydana gelen olaylarla ilgili soruları yanıtladığını şu anda bildirebileceğini" söyledi.

Dictor, Trump'ın ifadesinin özü hakkında yorum yapmayacağını söylerken, bugünkü olayların "kurumlarımızın üstün geldiğine ve kimsenin yasaların üstünde olmadığına bir örnek" olmasını umduğunu söyledi.

Eski cumhurbaşkanı, siyasi eylem komitesi tarafından yayınlanan bir açıklamada, davanın "hiçbir zaman getirilmemesi gerektiğini" söyledi ve davacıların yaralanmaları için "kendilerinden başka suçlayacak kimselerinin olmadığını" belirterek, davanın açılmasından "memnun" olduğunu da sözlerine ekledi.

“Davacılar barışçıl bir şekilde protesto etmek yerine, Klu Klux Klan cübbeleri ve kukuletalarıyla gün ortasında 5. Cadde'deki Trump Tower'ın girişini engelleyerek kasıtlı olarak kalabalığı kışkırtmaya çalıştılar. Güvenlik durumu yumuşatmaya çalıştığında, ne yazık ki davacıların kendilerinden alay hareketleriyle ve şiddetle karşılaştılar” dedi.

Pazartesi günkü ifade, Bay Trump'ın cumhurbaşkanlığı tarafından sağlanan kalkan olmadan karşı karşıya kalabileceği yeminli birçok oturumun ilki olabilir. Bu ayın başlarında bir yargıç, eski “The Apprentice” yarışmacısı Summer Zervos tarafından uzun süredir devam eden bir hakaret davasında ifade vermesi için oturmasına karar verdi.

Ayrıca, 6 Ocak'ta Capitol'e yapılan saldırıyla ilgili olarak, birkaç Demokrat Kongre üyesi tarafından açılan bir dava ve bir grup Capitol Polis memuru tarafından açılan ayrı bir dava da dahil olmak üzere birçok davayla karşı karşıya.