Rıza Çalımbay, Galatasaraylı futbolcuları gözüne kestirdi! Taraftar tepki gösterdi…

Başkan Mecnun Otyakmaz ile görüşen Rıza Hoca, ‘’mutlaka transfer edilsin’’ raporu verdiği iki oyuncu için beklemeye geçti! Galatasaray ise Sivasspor’un teklifini değerlendirmeye aldı. İşte detaylar…

Süper Lig’de Anadolu Kulüpleri arasında üst sıralara oynamayı hedefleyen Sivasspor’da transfer harekatı sürüyor. Yiğidoların yeni hedefi ise Galatasaraylı futbolcular oldu. Teknik direktör Okan Buruk’un satılması için onay verdiği isimlerin peşine düşen Sivasspor, sarı kırmızılı yönetime teklif sundu. Galatasaray’ın Rumen futbolcusu Cicaldau için veto kararı veren Rıza Çalımbay’ın farklı oyuncuları istediği öğrenildi. Cicaldau ile birlikte sarı kırmızılı takıma transfer olan Rumen futbolcu Morutan ise listesinin ilk sırasında yer alıyor. Oyuncu kadrosundaki 9 isim ile yollarını ayıran Sivas temsilcisi 4 yeni transfer yapmıştı. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Süper Kupa maçında karşılaşan Sivasspor sahadan mağlup ayrıldı. Sezonun ilk resmi maçında 4-0’lik mağlubiyet alınması yönetimi harekete geçirdi. Tecrübeli teknik adamın aklında ise Galatasaraylı futbolcular yer aldı. Sivasspor Mecnun Otyakmaz ile görüşen Rıza Çalımbay, Morutan’ın mutlaka alınmasını talep etti.

Son kararı Morutan verecek

Galatasaray Rumen futbolcusu Morutan’ı bonservisi ile satmak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk’un kazanacağına inandığı Rumen futbolcu için kiralık gönderin raporu verdiği öğrenildi. İyi bir teklif gelmesi halinde ise satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi devreye girebilecek. Türkiye’de Morutan’a teklif yapan kulüpler arasında Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa’da yer alıyor. En ısrarcı teklifi ise Sivasspor’un yaptığı öğrenildi. Ayrıca, İtalyan ekibi Pisa’da Morutan için satın alma teklifi sundu. Rumen futbolcunun menajeri ise son kararı verecek olan ismin Morutan olacağını açıkladı. Bu hafta içerisinde Galatasaray yönetimi ile bir araya gelecek olan yıldız futbolcu, oynamak istediği takımı seçecek.



Rıza Çalımbay eski öğrencisini istiyor

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay’ın hedefindeki bir diğer ismin Emre Kılınç olduğu öğrenildi. Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş transferleri bir döneme damgasını vurmuştu. Emre Kılınç yüksek performansı ile Milli takıma kadar yükselmeyi başarmıştı. Fenerbahçe’nin de transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu, tercihini Galatasaray’dan yana kullandı. Geçtiğimiz sezon beklentileri karşılamanın uzağında kalan Emre Kılınç’ın takımdan gönderileceği iddia edilmişti. Sivasspor teknik direktörü ise eski öğrencisini yeniden kadrosunda görmek istiyor. Lakin, Okan Buruk’un bizzat Emre Kılınç ve Emre Akbaba ile görüştüğü biliniyor. Önümüzdeki sezon forma şansı vermeyi düşündüğü oyuncular ile konuşan Okan Buruk, iddiaları yalanlamıştı. Emre Kılınç’ın da Galatasaray’da kalmak istediği öğrenildi. Rıza Çalımbay’ın ısrarı üzerine milli futbolcuyla ilgili bir teklif yapıldı. Lakin, sarı kırmızılı yönetimin teklifi geri çevirmeye karar verdiği ileri sürüldü.

Galatasaray taraftarından Rıza Çalımbay’a tepki

Öte yandan Galatasaray taraftarı ve Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay arasındaki buzların erimediği görüldü. Beşiktaş’ın efsane kadrosu içerisinden çıkan ve her fırsatta siyah beyazlı kulübü desteklediğini açıklamaktan imtina etmeyen Rıza Çalımbay, sarı kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaşmaya devam ediyor. Galatasaray maçlarından sonra verdiği uzun demeçler parodi haline dönüşen tecrübeli hocaya sosyal medya üzerinden tepki gösteriliyor. Sarı kırmızılı taraftarlar hiçbir oyuncunun Sivasspor’a transfer edilmemesini istiyor.

