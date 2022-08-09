Arda Kural Gözaltına Alındı!

Ünlü oyuncunun kendi ailesi tarafından da hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı Arda Kural kimdir?. İşte merak edilen detaylar.

2000'li yıllarda yıldızı parlayan, dizilerin arana ismi haline gelen ünlü isim daha sonra psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçirerek uzun bir süre ekranlardan uzak kaldı. Arda Kural, geçtiğimiz yıl sağlık sorunları iyileşmişti.

Hayatını düzene soktuğu düşünülen Arda Kural, İstanbul Büyükçekmece'de olaylı bir kavgaya karıştı.

Arda Kural, Büyükçekmece sahilinde bir mekanın işletmecisi olan Ahmet Y. ile aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı, oyuncu mekan işletmecisi ile kavga edip şahsı darp etti. Olay yerine gelin polis, Kural'ı gözaltına alıp işlem yaptıktan sonra oyuncuyu serbest bıraktı.

Hakkında Uzaklaştırma Kararı Verildi

Arda Kural'ın sahildeki kavgasından önce kardeşi ve annesini de tehdit edip aile içerisinde kavga çıkardığı bu yüzden ailesinin Arda Kural'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Kural ailesiyle yaşadığı problem yüzünden bir ay uzaklaştırma aldığı öğrenildi.

Arda Kural Kimdir?

Arda Kural kaç yaşında ve nereli; Arda Kural 12 Nisan 1982 Yalova doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu ile adından sıkça söa sahnelerin aranan ismi haline geldi. Başarılı isim 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile beğenileri üzerine topladı.

Kural, Kubilay filmindeki 21.890 dolar alacağını alamadığından dolayı maddi olarak zor durumda kaldı, oyuncu psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı ve 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını dile getirmiştir.