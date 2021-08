Rihanna Nasıl Milyarder Oldu?

Rihanna, 2015'te ...Better Have My Money adlı single'ını çıkardığında, We Found Love veya Diamonds gibi 1 numaralı hitlerin telif ücretlerinden bahsettiğini düşünmüş olabilirsiniz.

Ancak geçen hafta resmen milyarder olmasının büyük ölçüde sorumlusu Fenty Beauty kozmetik şirketinden elde ettiği gelir.

33 yaşındaki Rihanna, 2017 yılında lüks ürünler şirketi LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) ile ortaklaşa Fenty Beauty'yi başlattı.

Radio 1 Newsbeat, Fenty'nin muazzam başarısının sırlarını öğrenmek için güzellik uzmanlarıyla konuşuyor.

Rihanna, Fenty'nin amacının "tüm cilt tonlarına" sahip "her tür kadına" hitap etmek olduğunu söyledi.

2017'de Refinery29'a verdiği demeçte, "Her üründe şöyleydim: 'Koyu tenli bir kız için bir şey olmalı, gerçekten solgun bir kız için bir şey olmalı, arada bir şey olmalı'" dedi.

Bu bağlılık, güzellik yazarı Jessica Morgan için öne çıkan şey. 28 yaşındaki Rihanna, "Rihanna çeşitliliğe hiçbir engel olmadan yaklaştı. Pano genelinde herkesin erişebileceği çok sayıda aralık olmasını sağladı" diyor.

Fenty fondöten şimdi 50 renkte sunuluyor ve rakip markaların makyaj ürünleri için renk yelpazesini genişlettiği sözde "Fenty etkisi"ne yol açtı.

Jessica, seriden bir fondöten kullanıyor ve o zamanlar böyle hissetmemesi gerektiğini, 2017'de piyasaya sürüldüğünde "devrimci" olduğunu söylüyor.

“Doğduğumdan beri hayatımın çilesi olan cildime tam olarak uyan tonu bulabildim” diyor.

"Çeşitliliği savunan başka markalar da var, ancak bu Fenty'nin gerçekten getirdiği yeni bir şeydi."

Sadece koyu tonlarla da ilgili değildi.

Unpretty podcast'ine ev sahipliği yapan Chinazo Ufodiama, "Büyürken süper solgun olan ve temellerinin her zaman turuncu bir tonu olan bazı arkadaşlarımı hatırlıyorum" diyor.

"[Rihanna] şöyleydi: 'Hey solgun kardeşler, bende size sahibim.'"

Fenty, makyajını sadece kadınlara da pazarlamayan ilk markalardan biriydi.

Güzellik gazetecisi Amber Graffland, "Güzelliği ve kokuyu belirli bir cinsiyete göre hedeflememe fikri gerçekten başarılı oldu" diyor.

"Belirli bir yaştaki varlıklı kadınlar için eski moda bir güzellik salonu fikri öldü ve gömüldü."

Rihanna'nın değeri 1.7 milyar dolar (1.2 milyar sterlin), tahmini 1.4 milyar dolar ise Fenty Beauty'nin değerinden geliyor.

Milyarder olacağını açıklayan iş dergisi Forbes, kozmetik şirketinin %50'sine sahip olduğunu söylüyor.

Yıldız, 2017 yılında 17 ülkede 1.600 mağazada Fenty Beauty'nin lansmanını yaptı. Şirketin ilk 40 gününde 100 milyon dolar (72 milyon sterlin) kazandığı bildirildi.